Los Pumas le ganaron a Tonga y cortaron la racha de derrotas

Sábado, 28 de septiembre de 2019

Argentina se impuso por 28-12 y ahora deberá enfrentar a Inglaterra en el Mundial de rugby de Japón.



Con un resultado final de 28 a 12, Argentina recuperó su autoestima con una victoria contra Tonga. Los Pumas necesitaban un triunfo que les devolviera la confianza tras la derrota en el debut contra Francia y lo obtuvieron.



En partido del grupo C del Mundial de Japón, disputado este sábado en el Estadio Hanazono, en las afueras de Osaka, la selección argentina ya había incluso obtenido el punto de bonificación por cuatro tries en el minuto 25 de partido.



Como si tuviera bien aprendida la lección, Argentina salió muy concentrada en la primera mitad, después de los 40 minutos iniciales desastrosos en el debut contra Francia.



El resultado servirá de tonificador para el partido decisivo por la clasificación a cuartos de final, contra Inglaterra, el 5 de octubre en Tokio.



Julián Montoya, que ocupó el puesto de titular como hooker en lugar de Agustín Creevy, logró tres tries en esos primeros minutos (6, 16, 25).







Con esos tres tries, Montoya igualaba el récord de Martín Gaitán, ahora miembro del staff de los Pumas, que logró el mismo número contra Namibia en el Mundial de 2003.



A los tres de Montoya se unió un cuarto try, tercero en el orden cronológico de Argentina, logrado por Santiago Carreras, tras robar un balón en sus 40 metros y una veloz galopada.



Montoya sumó su cuarto try en el torneo, tras conseguir uno de los dos de su equipo en la derrota contra Francia.



Benjamín Urdapilleta, que ocupaba el puesto titular de apertura en lugar de Nicolás Sánchez, estuvo infalible con su pie y anotó las cuatro conversiones.







Con el bonus conseguido, Argentina entró en una fase de relajación, lo que permitió a los tonganos acercarse y sumar doce puntos con dos tries de Telusa Veianu (29, 65) y una conversión.