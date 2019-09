Denuncian que abuelo violador incumple la prisión domiciliaria

Sábado, 28 de septiembre de 2019

El hombre fue identificado como Mariano Ramírez, quien fue condenado a 13 años por abusar y embarazar a su nieta menor de edad.





Un tre­men­do ca­so por el cual, tiem­po atrás, un an­cia­no fue con­de­na­do por vio­lar y em­ba­ra­zar a su nie­ta me­nor de edad, si­gue dan­do de qué ha­blar ya que ayer, se de­nun­ció que el hom­bre a pe­sar de es­tar ba­jo pri­sión do­mi­ci­lia­ria, “se pa­sea con tran­qui­li­dad” por las ca­lles de San Mi­guel, lo­ca­li­dad co­rren­ti­na don­de ocu­rrió to­do.

La si­tua­ción se agra­va de­bi­do a que, apa­ren­te­men­te, la víc­ti­ma de es­ta his­to­ria vi­ve en la mis­ma ciu­dad y re­cien­te­men­te se cru­zó en la vía pú­bli­ca con su abue­lo vio­la­dor.



Es­to fue de­nun­cia­do por una jo­ven, miem­bro de la or­ga­ni­za­ción In­fan­cia Ro­ba­da, quien ade­más fue do­cen­te de la me­nor por lo que tu­vo con­tac­to di­rec­to con la dam­ni­fi­ca­da.



El tes­ti­mo­nio fue ver­ti­do an­te los medios, que pos­te­rior­men­te en­tre­vis­tó a la víc­ti­ma de es­ta his­to­ria. “Me gus­ta­ría ir­me, no quie­ro vi­vir en San Mi­guel, vol­ve­ría a ver a la gen­te que me ayu­dó, la se­ño­ra Mó­ni­ca con quien vi­vo, a su her­ma­na y a los que me tra­tan bien”, di­jo la jo­ven quien ade­más con­tó el mo­men­to en el que se cru­zó con su fa­mi­liar per­ver­ti­do en la ca­lle. “Me ob­ser­va­ba eno­ja­do. Me asus­té, te­nía mu­cho mie­do y no po­día de­jar de tem­blar. Sien­to que me per­si­gue”.



A to­do es­to, de­be acla­rar­se que ha­ce al­gu­nos años, la me­nor dio a luz al hi­jo pro­duc­to de la vio­la­ción in­tra­fa­mi­liar, pe­ro la cria­tu­ra no so­bre­vi­vió.

Co­mo se tra­ta de un ca­so de un de­li­to per­so­nal que in­vo­lu­cró a una me­nor de edad, ob­via­men­te las au­to­ri­da­des nun­ca die­ron ma­yo­res de­ta­lles. No obs­tan­te, se pu­do ob­te­ner al­go de in­for­ma­ción a tra­vés de al­gu­nas fuen­tes ju­di­cia­les.



El ca­so

To­do co­men­zó en el 2013, jus­ta­men­te lue­go de que la me­nor era una ni­ña de 13 años. Un dí­a, cu­ya fe­cha no pu­do pre­ci­sar­se, el abue­lo la man­dó a lla­mar ya que apa­ren­te­men­te el hom­bre se en­con­tra­ba en­fer­mo. Va­le re­mar­car que la jo­ven­ci­ta, al que­dar sin pa­dres, fue a vi­vir con el an­cia­no por pu­ra ne­ce­si­dad ya que no te­nía a don­de ir, si­tua­ción que ob­via­men­te fue apro­ve­cha­da por el per­ver­ti­do.

Lo cier­to es que un día del año se­ña­la­do, la me­nor fue a cui­dar a su abue­lo. Es­tan­do en la ha­bi­ta­ción del su­je­to, és­te le di­jo a la ni­ña de 13 años que “no di­je­ra na­da por­que la iba a man­dar al or­fa­na­to”. Tras ame­na­zar­la abu­só se­xual­men­te de ella des­pués ti­rar­la en la ca­ma. El tre­men­do ata­que le pro­du­jo he­ri­das san­gran­tes a la po­bre ino­cen­te. Así es que co­men­zó el in­fier­no, que se re­pe­tía cons­tan­te­men­te pa­re­cien­do que la pe­sa­di­lla no ten­dría fi­nal.

Se­gún se cuen­ta en el ex­pe­dien­te, la me­nor era aco­sa­da y vio­la­da en cual­quier opor­tu­ni­dad, has­ta cuan­do la­va­ba la ro­pa. El de­pra­va­do de­lin­cuen­te no te­nía lí­mi­tes y las vio­la­cio­nes ocu­rrí­an a cual­quier ho­ra.

Ni si­quie­ra, es­tan­do em­ba­ra­za­da, el per­ver­ti­do de­ja­ba de abu­sar de ella. Una no­che, in­clu­so, rom­pió la puer­ta de la ha­bi­ta­ción de la me­nor, pa­ra lue­go co­me­ter sus re­pul­si­vos ac­tos.

“Nun­ca tu­vo no­vio, ni re­la­cio­nes se­xua­les con otra per­so­na, só­lo fue su abue­lo” re­za en el ex­pe­dien­te, que acla­ra que la me­nor, ca­da vez que era ata­ca­da, por mie­do, só­lo po­día que­dar­se in­mó­vil, su­frien­do, a la es­pe­ra de que el per­ver­ti­do de­je de abu­sar de ella. Las ame­na­zas no eran so­la­men­te ver­ba­les, si­no que ade­más, ha­bía ve­ces que el su­je­to aga­rra­ba un cu­chi­llo.

“Siem­pre la ame­na­zó, pri­me­ro que la iba a lle­var a un or­fa­na­to. Lue­go de que iba a ma­tar­la si le con­ta­ba a al­gu­nos de los tí­os. Tam­bién le de­cía que es­tos fa­mi­lia­res no le iban a cre­er. Has­ta le di­jo que si lle­ga­ba a te­ner al­gún no­vio, tam­bién lo iba a ma­tar a él y lo iba a me­ter en una bol­sa”, se in­di­có.

“Voy a ma­tar a ese en­gen­dro”, le di­jo una vez el an­cia­no, cuan­do arri­mó un cu­chi­llo a la pan­za de la me­nor. En otra opor­tu­ni­dad, cuan­do la me­nor in­ten­tó re­sis­tir­se a la vio­la­ción del dí­a, el hom­bre aga­rró un ca­bes­tro pa­ra ca­ba­llo y la azo­tó.

Du­ran­te un tiem­po, lue­go del na­ci­mien­to del be­bé, ella fue a vi­vir a Bue­nos Ai­res, lap­so en el que el an­cia­no la lla­ma­ba to­dos los dí­as a su te­lé­fo­no ce­lu­lar pa­ra rei­te­rar las ame­na­zas men­cio­na­das. Al res­pec­to de­be se­ña­lar­se que la cria­tu­ra na­ció el 26 de sep­tiem­bre de 2016, pe­ro vi­vió unos me­ses has­ta que mu­rió por ra­zo­nes que no se co­no­cie­ron. De es­ta ma­ne­ra, el hom­bre lle­gó a jui­cio en una cau­sa ca­ra­tu­la­da co­mo “a­bu­so se­xual con ac­ce­so car­nal, agra­va­do por ha­ber si­do co­me­ti­do por un as­cen­dien­te, apro­ve­chan­do la si­tua­ción de con­vi­ven­cia con la me­nor de 18 años en con­cur­so re­al con Ame­na­zas co­ac­ti­vas”.

El an­cia­no, du­ran­te el jui­cio, se de­cla­ró ino­cen­te y di­jo que el be­bé era de un “va­go de la ca­lle” que se acos­tó con la me­nor.

Fi­nal­men­te fue con­de­na­do en ju­nio de es­te año, a 13 años de pri­sión que de­ben ser do­mi­ci­lia­rias, lo cual, se­gún lo ex­pues­to, es in­cum­pli­do por el abue­lo vio­la­dor.