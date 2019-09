El Gobernador inauguró la plazoleta del acceso y recorrió obras en San Carlos

Sábado, 28 de septiembre de 2019

Para terminar una nueva recorrida por el noroeste provincial, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este viernes por la tarde los festejos por el 142º aniversario de San Carlos y aprovechó la oportunidad para inaugurar junto a la intendente anfitriona, Graciela Larraburu, la plazoleta de “La Biblia” que se encuentra en el acceso a la localidad.





En este marco, mencionó la frase escrita en el monumento a La Biblia que se construyó en el nuevo espacio público: “La fe no hace que las cosas sean fáciles, pero hacen que sean posibles”; e instó así a que “tengamos fe correntinos, hagamos las cosas aunque sean difíciles, pero hagamos que Corrientes sea una provincia industrial con el esfuerzo, sudor y el trabajo de cada uno”.



El acto inició pasada las 15.30, con la llegada del primer Mandatario provincial y la Jefe comunal a la zona del acceso a la localidad, sobre la Ruta Provincial (RP) Nº34, exactamente frente a la nueva plazoleta habilitada en la fecha. Fue así que el jefe de Tropa, Oficial Principal, Marcos Bedoya, de la Policía de Corrientes presentó la Agrupación “27 de septiembre” e invitó a las máximas autoridades a hacer la revista de la formación.



Este viernes se celebra los 142 años de la Reorganización Política, Económica y Social de San Carlos, perteneciente al Departamento de Ituzaingó. Haciendo referencia al mencionado lugar, Valdés dijo que “es una de las puertas de entrada a nuestra Provincia, como lo es Colonia Liebig, Mocoretá o Pueblo Libertador”, a lo que agregó que “no tienen que ser los últimos, tienen que ser los primeros pueblos de Corrientes y por eso estamos acá, invirtiendo en San Carlos para que tengan las mismas oportunidades que las demás ciudades”.



A modo de repaso, contó que “la localidad tenía inconvenientes de diversas naturaleza, difíciles de resolver pero que lo teníamos que hacer: uno de ellos era el acceso a la localidad y hoy podemos decir que esta obra quedó maravillosamente muy bien”, respecto a las obras de repavimentación y recuperación de la RP 34 ya finalizadas. Y continuó: “También San Carlos tenía un problema de ejido y por eso estamos haciendo 25 cuadras de asfalto para la zona urbana, y en poco tiempo más lo vamos a terminar”, para resaltar que en total son 60 cuadras.



Hablo de la provisión de agua potable y la inversión que se realizó a través de la Municipalidad para hacer la primera etapa de la red de agua, y actualmente “estamos avanzando con la segunda etapa”. El Gobernador reconoció además que “cuando nos pusimos en la tarea de tratar de erradicar industrias para generar fuentes de trabajo local, teníamos un problema que era la luz eléctrica ya que no había potencia suficiente ni calidad energética para hacer que San Carlos pueda tener y desplegar el potencial económico de la riqueza de sus suelos”, en ese aspecto informó que finalizaró la instalación de la línea de 33 kv para beneficiar a toda la zona.



Por otra parte, hizo hincapié en que “tenemos un plan de viviendas y no podemos esperar a que la Nación nos solucione nuestros problemas”, así que “tomamos la decisión de resolverlos entre los correntinos”. Reiteró que “largamos un programa de soluciones habitacionales en la que colaboramos con los Municipios: ellos ponen el terreno y la mano de obra; y la Provincia los recursos económicos para que los correntinos unidos podamos construir para la gente que más necesita y tengan un techo digno”.



“Para mí es un honor poder inaugurar esta plazoleta de la Santa Biblia, ese libro sagrado de nuestra religión, pero es el libro más importante en la historia del mundo y hoy es un monumento a Dios”, expresó el titular del Poder Ejecutivo correntino. Asimismo instó a que “esta plaza tiene que servir para reflexionar”, y leyó la frase colocada en el monumento a la Biblia que se construyó en ese espacio: “La fe no hace que las cosas sean fáciles, pero hacen que sean posibles”, para alentar a que “tengamos fe correntinos, hagamos las cosas aunque sean difíciles, pero hagamos que Corrientes sea una provincia industrial con el esfuerzo, sudor y el trabajo de cada uno de ustedes”.



Localidad en crecimiento



Al hacer uso de la palabra, la intendente de San Carlos, Graciela Larraburu, enfatizó su agradecimiento al Gobierno provincial porque “siempre tuvimos respuestas en cada uno de nuestros pedidos, que nos permiten afianzarnos como una localidad en crecimiento”. De esta manera, sobre la inauguración de la plazoleta de La Biblia y los 150 metros del Pasaje Bíblico, manifestó que “será un lugar de reflexión, paz y para poder disfrutar en familia sin importar las creencias que profesen” y añadió “en poco tiempo contaremos con un espacio más amplio para los jóvenes y niños, donde puedan contar con senderos, juegos, mesas, entre otros”.



La Jefa comunal expresó reveló sentirse orgullosa de “haber proyectado, ejecutado y concretado estas obras de la plazoleta, donde queda demostrado que todo lo que se recauda es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. Y redobló sus esfuerzo y compromiso para la concreción de las prósperas obras a realizar, e instó a la comunidad a “dejar de lado los reclamos y banderías, para que juntos en armonía y en paz podamos continuar con el avance que anhelamos para nuestro querido pueblo”.



Luego de los discursos, el Jefe de Tropas solicitó autorización al Gobernador para adoptar el dispositivo del desfile cívico militar. En ese sentido hicieron su paso frente al Palco oficial, instituciones educativas y de comunidad en general, representantes de fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas, entre otros.



Seguidamente, las autoridades presentes concretaron el tradicional corte de cintas de la plazoleta La Biblibia, mientras la chamamecera Morel Zenón interpretaba temas del cancionero popular.



Se encontraban presentes junto a Gustavo Valdés y la intendente Larraburu, los ministros de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Producción, Jorge Vara; Desarrollo Social, Adam Gaya; Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; el interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), Julio Veglia; la gerente regional del NEA de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Ingrid Jetter; el vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Provincia, David Dos Santos; el obispo de la Diócesis de Santo Tomé, Gustavo Montini; entre otros.