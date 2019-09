Comercio acordó cómo se pagará el bono de 5000 pesos

Sábado, 28 de septiembre de 2019

El gremio que conduce Armando Cavalieri pactó con las patronales y ahora aguarda la homologación del Gobierno





El sindicato de Comercio acordó con las patronales que el bono de $ 5.000 que impulsa el Gobierno será abonado en cinco cuotas consecutivas de $ 1.000 a partir del sueldo de septiembre.





En un encuentro entre Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, a cargo de Armando Cavalieri, y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentina, se acordó el pago del monto no remunerativo que oficializó hoy el Gobierno.





En tanto, el acuerdo también sostiene que aquel empleador que así lo desee podrá abonar el pago extra en una sola cuota con el sueldo de octubre.





Este jueves, el Gobierno nacional oficializó el pago de una “asignación no remunerativa” de $ 5.000 para el sector privado que se pagará en el mes de octubre o “en los plazos, cuotas y condiciones” que las partes establezcan.



La medida fue informada en la madrugada de este jueves en el Boletín Oficial, a través del Decreto 665/2019. En los considerandos de la disposición, el Gobierno destaca que la decisión de otorgar “una asignación no remunerativa” está relacionada con “los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados y la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso”.





Y agrega: “Que ante el impacto socio-económico producido por dicho fenómeno, resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones que han sido considerados por las partes colectivas al momento de celebrar los citados acuerdos”.





El llamado “bono” se podrá pagar “en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva”, reza el texto oficial.

La suma de cinco mil pesos otorgada “se compensará en las próximas revisiones salariales. Los empleadores que hubiesen otorgado, unilateralmente o por acuerdo de manera extraordinaria, otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 12 de agosto de 2019, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total”.





Asimismo, en el decreto se establece que “quedan excluidos” del bono “los trabajadores del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable”. También se excluye a los trabajadores del sector agrario y al personal de casas particulares.