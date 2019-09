Con Valdés y la lupa sobre el municipio, ECO presentó candidatos en Esquina

Viernes, 27 de septiembre de 2019

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este jueves la presentación de los candidatos que estarán en los cuartos oscuros de la ciudad de Esquina el próximo 27 de octubre, tanto a concejales como a diputados nacionales de Encuentro por Corrientes (ECO) más Juntos por el Cambio.



En la ocasión, los aspirantes a las bancas locales levantaron sospechas sobre los manejos financieros de la Comuna y garantizaron que serán “auditores”. El mandatario provincial luego les expresó allí su apoyo “para que la Municipalidad se haga cargo de sus responsabilidades”.



Tras concretar al mediodía en Goya el primer acto de campaña rumbo al 27 de octubre, Valdés y la dirigencia de ECO culminaron la jornada de este jueves en Esquina, donde además se eligen concejales. Así es que fueron presentados en la sede de la Asociación General San Martín a Isaac Luis Torrent, Juan Martin Bechini, Agustina Laurito y Marilin Tognola. Asimismo, también estuvieron los candidatos a diputados nacionales Jorge Vara, Ingrid Jetter, José Fernández Affur y Carla Vallone, esta última oriunda de la localidad, quien quedó como suplente en las PASO.



Cabe señalar que también compartieron escenario el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el senador nacional Pedro Braillard Poccard; y la diputada provincial, María Eugenia Mancini.



“Como concejales vamos a controlar que se cuide el dinero de los esquinenses y que se gaste de manera correcta, no como se hizo hace poco que se gastaron casi 2,5 millones de pesos en una feria del libro y aclaro que no estamos en contra de la cultura, pero tienen que haber prioridades, porque mucha gente está pasando una situación económica muy difícil”, fustigó Bechini al expresar su discurso.



En la misma línea, Torrent aseguró que “vamos a defender los pesos de cada uno de los esquinenses, siendo un auditor externo, ya que contamos con tres contadores en la grilla de concejales”. Y denunció que “este intendente (Hugo Benítez, PJ) anda diciendo que no le alcanza el dinero para hacer obras, pero hay un Gobierno nacional que aumentó la coparticipación federal que también le llega a este municipio, son más de 50 millones de pesos en el año y anda diciendo que no tiene plata, entonces será porque se la habrá gastado en otras cosas”.



Valdés expresó luego que “en Esquina tenemos una sola lista de concejales, porque comprendimos que solamente juntos podemos transformar a Esquina para que la Municipalidad se haga cargo de sus responsabilidades, que haga plazas, calles y que ordene la ciudad”.



El mandatario provincial destacó a Torrent, afirmando que “es una excelente persona al igual que cada uno de los candidatos que hoy propone ECO en Esquina, porque sabemos lo que tenemos que hacer aquí para crecer, confiemos en ellos”. También elogió a Vallone: “Es una figura nueva que se incorpora a la política de Corrientes y que engalana nuestra lista de diputados nacionales”.







“Para el 2 de junio decíamos que teníamos que abrazar la oportunidad de desarrollo en Corrientes y el pueblo nos acompañó con el 60 por ciento de los votos”, dijo Valdés y en este sentido agradeció “al pueblo esquínense por la confianza depositada en el Gobierno de Corrientes”.



Por otra parte, recordó que “el kirchnerismo nos dio la espalda a los correntinos y Mauricio Macri nos dio de todo, los correntinos recuperamos la soberanía fiscal con la coparticipación nacional que al Gobierno provincial nos permite hacer escuelas, caminos, ayudar a los productores”. El Gobernador agregó luego que “recuperamos las regalías de Yacyretá , las cuales el kirchnerismo nos había negado”.



“Yo no estoy dispuesto a que el pueblo de Corrientes sea sometido a la indignidad que nos sometió el gobierno más centralista de la historia argentina, como fue el kirchnerismo, somos una provincia valerosa que siempre defendió el federalismo”, concluyó Valdés.



Por su parte, Braillard Poccard consideró que “la elección exitosa de estos candidatos a concejales va a significar el comienzo del regreso al municipio de Esquina”. También se mostró “orgulloso de acompañar a nuestros candidatos a diputados nacionales, porque son hombres y mujeres probados en el ejercicio de la función, que demostraron eficiencia, transparencia y, por sobre todo, amor a su provincia y dedicación a su gente”.



“Ellos van a conformar una representación de lujo en la Cámara de Diputados de la Nación y eso le va a significar a nuestra provincia seguir teniendo muchas cosas, porque es en el Congreso, es donde tenemos que defender a diario los derechos de todas y cada una de las provincias, las cuales somos anteriores a la nación y que hicimos a la Argentina”, concluyó el senador nacional y líder del partido Popular.



En tanto, Vara sostuvo que “esta elección significa qué modelo de país queremos, qué Argentina queremos para los próximos 15 o 20 años, porque si realmente queremos cambiar, es un proceso largo”. El ministro de Producción y aspirante al congreso, aseguró que “por eso estamos en este espacio, porque creemos en los valores y en el fortalecimiento del federalismo, estando en una provincia que fue discriminada por el poder central, por eso tenemos un sentimiento fuerte sobre el federalismo y no tengo dudas que los correntinos van a valorar esa cuestión”.



Al iniciar su discurso, Jetter relató que en la víspera estuvo junto a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, asegurando que los vio a Mauricio Macri y Miguel Pichetto “muy fuertes”, por lo que vaticinó: “Los veo asumiendo el 10 de diciembre”.



Luego reconoció que en esta campaña “tenemos que ser autocríticos por nuestros errores”, pero remarcando “todo lo bueno que se logró: se avanzó mucho en la lucha contra el narcotráfico, algo que nos importa mucho a las mamás, porque sabemos que nuestros hijos tienen que crecer en un país libre de los narcos, que el gobierno anterior no hizo nada para detenerlos y que hoy tenemos una ministra con coraje y valor como Patricia Bullrich, que ayer (26 de septiembre) apresó a la última prófuga del crimen de un correntino de 12 años de edad, como Ramoncito en Mercedes”.



En este sentido, la gerente Región NEA de Vialidad Nacional y candidata a diputada nacional remarcó que “ya lleva 10 mil prófugos apresados en lo que va de su gestión, imagínense: 10 mil personas que debían estar presas, pero andaban libres, porque el gobierno anterior no los persiguió”.



A su turno, Cassani analizó que “esta elección del 27 de junio no es una elección distinta a la que tuvimos el 2 de junio cuando resolvíamos qué provincia queríamos. Con esa elección le dimos al gobernador Valdés legisladores para que pueda transitar el resto de su mandato sin contratiempos y en esa elección, acá en Esquina superamos el 60 por ciento de los votos”.



Luego consideró que “si logramos ese resultado el 2 de junio, ahora el 27 de octubre podemos tener el mismo resultado, si hacemos comprender a los esquinenses que en esta nueva elección también nos jugamos el futuro de la provincia”. Así fue que el presidente del partido ELI y de la Cámara baja provincial defendió al Gobierno nacional actual, que “con aciertos y con errores, puso a Corrientes dentro del Contexto nacional”, asegurando que “hoy nuestra provincia es atendida en sus necesidades y en desarrollar todo su potencial”.