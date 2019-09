Acusan a un conductor de violentar a Jimena Barón

Viernes, 27 de septiembre de 2019

Un colectivo feminista de Villa Carlos Paz repudió a Andrés Manzur por sus polémicas frases sobre la cola de la cantante.





La presentación de Jimena Barón en la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz no estuvo exenta de polémica y esto se debe a la controversial introducción que realizó el conductor del evento, Andrés Manzur, que terminó siendo repudiado por un colectivo feminista y acusado de haber cosificado y ejercido violencia simbólica contra la cantante.



“¿Quién quiere ver a Los Caligaris? ¿Quién quiere ver a Las Pelotas? ¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema”, fue lo que exclamó Manzur en el festival realizado el día sábado en la ciudad cordobesa. Su insólita frase desencajó a sus compañeros en el escenario, y hasta uno de ellos se preguntó “si había escuchado mal”, pero sin darse cuenta de sus palabras, redobló la apuesta y aseguró que la artista iba a mostrar la cola. “Vos fíjate, cuando cante un tema se va a dar vuelta enseguida y la gente va a delirar”, aseveró, mientras que sus colegas decidieron sortear la situación con risas.





Barón no se refirió a los dichos sobre ella y compartió parte de su show en las redes, pero el colectivo Ni Una Menos de Villa Carlos Paz publicó un duro comunicado contra el conductor de la Fiesta de la Primavera por haberse referido a los glúteos de la mujer, mientras que en el caso de los artistas hombres -Los Caligaris y Las Pelotas- omitió hacer una referencia de ese estilo.



“Así es como un hombre se refiere públicamente al trabajo de una mujer artista, así es como coloca a una mujer por debajo de todos sus colegas varones”, indicaron desde la agrupación, remarcando también que durante toda la jornada hubo diversas manifestaciones machistas en las que se expusieron a mujeres del público como objetos sobre el escenario.



“Jimena Barón habla de su propia corporalidad de forma libre, como cada una de nosotras tenemos derecho a hacerlo. Ni eso, ni nada, habilita este tipo de discursos machistas por parte de terceros”, sostuvo el colectivo feminista, que también le exigió al gobierno de Villa Carlos Paz que no se avalen más estos tipos de prácticas.