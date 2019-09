Trasladaron a “Maguila” Puccio a una cárcel exclusiva de extranjeros

Viernes, 27 de septiembre de 2019

Está preso desde el lunes 16 por portación de DNI falso, un delito con una pena de dos a seis años de prisión.







Daniel "Maguila" Puccio, miembro del clan célebre por secuestros extorsivos y homicidios en los años 80 y detenido en Brasil desde el 16 de setiembre, fue trasladado hacia una cárcel para extranjeros ubicada en la ciudad de Itatí, a 303 kilómetros al oeste de la ciudad de San Pablo.



Puccio (58) estaba alojado desde que fue detenido el 16 de septiembre por portar documentos brasileños falsos en una cárcel paulista, a la espera del traslado, que se concretó el miércoles por la noche.



Según una fuente del gobierno del estado de Sao Paulo, la Secretaría de Administración Penitenciaria, Puccio se encuentra en una celda individual de la cárcel Capo PM Marcelo Pires da Silva, en la que hay otros 1.600 presos, todos extranjeros, el 80 por ciento de ellos involucrados en causas relacionadas al narcotráfico.



"Si no existen problemas de convivencia, será encaminado al pabellón habitacional colectivo", dice un informe de la secretaría penitenciaria paulista.





El organismo agregó que allí tendrá, como lo tenía en el penal III de Pinheiros de San Pablo, dos horas de "baño de sol" por día, separado de los demás presos, para poder acostumbrarse al lugar.



Puccio es el segundo argentino en la cárcel de extranjeros ubicada en la ruta estadual SP-255, en la ciudad de Itaí, en el oeste del estado de San Pablo; el otro está detenido por narcotráfico, según un portavoz del gobierno estadual paulista.



La cárcel es especial para extranjeros y fue creada en el año 2000.





Puccio fue detenido por violar el artículo 304 del Código Penal, referido al uso de documento público adulterado, que prevé penas de dos a seis años de prisión y dependiendo del caso, puede esperar el fin del proceso en libertad.



El miembro del clan liderado por su padre, Arquímedes Puccio, no tenía pedido de captura y buscaba radicarse en San Pablo.



El lunes 16 fue detenido en la ciudad de Itú, a 60 kilómetros de San Pablo, por un control policial en el autobús en el que viajaba desde la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, en la frontera con Puerto Iguazú, Misiones.



Rogelia, la mujer que le pagó un rescate al clan Puccio

Mirá también

Rogelia, la mujer que le pagó un rescate al clan Puccio

Una jueza de la ciudad de Itú le dictó la prisión preventiva e incluso le envió el expediente al Ministerio de Justicia, liderado por el ex juez Sérgio Moro, famoso por haber condenado a prisión al ex presidente Luiz Inacío Lula a Silva, para evaluar si a "Maguila" le cabe ser deportado.