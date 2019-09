160 familias quedaron más cerca de la titularización de las tierras que habitan

Viernes, 27 de septiembre de 2019

El ministro de Producción, Ing. Jorge Vara, presidió en San Cosme el acto de entrega de subsidios, planos de mensura y firma de títulos para casi 160 beneficiarios que quedaron más cerca de la titularización definitiva de las tierras que habitan.



Durante la ceremonia, el titular de la cartera productiva anunció la decisión de la Provincia de avanzar en las tramitaciones para 70 familias más, lo que convertiría a esta jurisdicción en la plaza más intervenida del territorio correntino.



La actividad se desarrolló en el Patio Municipal del edificio comunal y acompañaron al ministro el subsecretario de Producción, Ing. Agr. Jorge Fedre; las abogadas integrantes del Área de Regularización Dominial, la responsable Dra. Marisa González, y la Dra. Cecilia Marcenaro; y las profesionales de la Escribanía General de Gobierno, Esc. Miriam Encinas y Yamila Rzepecky. También participaron la intendente anfitriona, Verónica Morales Maciel, y su par de Itá Ibaté, Walter Almirón; y los diputados provinciales Any Pereyra y Manuel Aguirre, demás funcionarios comunales y los beneficiarios y sus familias.



Este programa se enmarca en la Ley Nº 6211 de Regularización Dominial y, en el caso de San Cosme, el trabajo se inició en julio de 2017, con la realización de un censo que abarcó a todo el barrio Matadero, para un total de 130 familias, que ayer recibieron sus mensuras, paso previo a una donación de tierras fiscales -como se hizo en San Miguel en 2013-. Otras 26 familias recibieron sus mensuras y subsidios para el pago de la escritura; y otros 42 subsidios para finalizar los pagos de la segunda etapa de las mensuras y de las escrituras. En una primera etapa se regularizó el primer grupo de 6 familias.



“Agradezco especialmente al municipio por todo el apoyo que tuvimos en el trabajo a campo y principalmente al ministro Vara, que constantemente acompañó al Área de Regularización Dominial y su deseo es que cada poblador que pida ser asistido, si se puede, se le brinde el apoyo que necesiten”, resumió la doctora González, responsable del programa.



Vara, entre satisfacción y más anuncios



Antes de la formalización de los beneficios, el ministro Vara repasó los números de los trámites y cantidad de beneficiarios del programa en la localidad, y se dirigió a las familias presentes en el acto y les transmitió que “seguramente en muy poco tiempo van a tener sus títulos las 130 personas que están recibiendo sus mensuras”. Y les aseguró que si ya llegaron a esta instancia “ya se los reconoce como beneficiarios aun cuando todavía no tengan sus títulos”.



Vara les adelantó también que, en el marco de todo este trabajo, el Invico ya tiene asegurada una intervención en construcción de viviendas en San Cosme, y con la posibilidad de que estos mismos beneficiarios puedan acceder. “Son aspectos legales muy importantes, porque sin la documentación que acredite la propiedad, no podrían hacerlo”, les manifestó.



El ministro también tuvo palabras de agradecimiento y reconocimiento para el personal del Área de Regularización Dominial que “con tan poca gente solucionó los problemas de mucha gente”; y recordó que en la provincia ya alrededor de 1.500 beneficiarios con el programa. También hizo extensivo el agradecimiento a los profesionales agrimensores, a la Escribanía de Gobierno y al Registro de la Propiedad, ya que todos cumplen un rol importante; como así a la intendente por realizar la gestión ”para que hoy estemos acá”.



Para finalizar, y destacando nuevamente la gestión de la jefa comunal, el ministro anunció la continuidad del programa “para 70 familias más y ya lo tenemos decidido en ampliar el trabajo, y así avanzar para esto mismo por lo que estamos acá”. “Lleva tiempo, pero si no se empieza, no se llega a la meta; si no se larga la carrera, no llegás al final, o sea que hay que empezar”, concluyó el ministro.