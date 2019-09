Horóscopo para hoy 27 de septiembre del 2019 Viernes, 27 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Encontrarás en ti la fuerza necesaria para luchar en contra de la corriente del destino y forjar tu propio porvenir.



Amor: Te sentirás completamente conectado a tu pareja en el día de hoy. Vivirán horas de pasión y romanticismo.



Riqueza: Lograrás solucionar un verdadero problema en tu ambiente laboral durante el día de hoy. No temas mostrar de lo que eres capaz.



Bienestar: No hay obstáculo que no puedas sortear si mantienes tu mente en total serenidad. Esto te permitirá vislumbrar las oportunidades que se presenten.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Te cuesta trabajo aceptar la idea de renunciar a ciertas conductas en tu estilo de vida. Deja de ignorar los consejos que recibes.



Amor: No pretendas vivir una vida de soledad y egoísmo. Necesariamente requerirás de una compañía para tus años venideros.



Riqueza: Deberás aprender a trabajar en grupo o fracasarás en el nuevo proyecto que estas iniciando. Ve paso a paso y tendrás éxito.



Bienestar: No le temas a los desafíos por más imposibles que parezcan. Dentro de cada uno esta la fuerza para superar todo reto que se interponga en el camino.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Si de imponer tus ideas se trata, lo conseguirás sin mayores esfuerzos. Crecimiento a todo nivel, aprovecha tu estrella.



Amor: Tu relación de pareja mejora gracias a tu nueva predisposición al diálogo. Recuerda que hablar es comprenderse.



Riqueza: Definitivamente estás en el camino correcto en asuntos de tu carrera profesional, sobre todo si sigues tus instintos.



Bienestar: Tendrás que actuar con cautela y compresión para no lastimar los sentimientos de los demás. Cuida de no actuar apasionadamente y mide las consecuencias.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: En la familia podrás contar con palabras contenedoras, pero surgirán discusiones con quien puede disputarte el control.



Amor: Tienes cosas para decir pero encuentras que no es fácil manifestar tu criterio. Tu pareja no siempre te escucha, busca la forma.



Riqueza: Aunque ciertos planes de carrera vayan a estancarse, otros se estarán moviendo y hay buenas noticias en perspectiva.



Bienestar: No todo en este mundo se reduce al trabajo y al dinero, interésate por hacer algún deporte y cuidar tu salud. Consulta a médicos especialistas en estrés.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Dispondrás de sagacidad para acometer los asuntos relacionados con la vida cotidiana. La razón está al servicio de tus intereses.



Amor: Es un buen momento para retomar el romanticismo y la intimidad que has dejado un poco de lado con tu pareja.



Riqueza: Aunque a veces parezca inestable, tu situación laboral está calma. Disfruta de este momento, que pronto llegará un aumento.



Bienestar: Trata de visitar a un médico si sientes alguna dolencia y no te automediques. Si lo sigues haciendo, la dolencia irá en aumento en vez de terminar.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tendencia a eliminar hábitos nocivos, que será provechosa y dará a tu vida una dimensión diferente. Se aconsejan los deportes.



Amor: O te comprometerás hasta la médula con quien ya es tu pareja o decidirás empezar un vínculo de cero. Difícil elección.



Riqueza: En el terreno profesional, los imprevistos te obligarán a cambiar de planes y a ser más humilde en tus aspiraciones.



Bienestar: Si no sabes cómo actuar frente a situaciones del hogar, pide consejo a una persona mayor. Esa es la mejor vía para tomar una decisión correcta.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Lograrás desembarazarte de ciertas cuestiones que te mantenían continuamente tenso. Procura relajarte a partir de ahora.



Amor: Deberás caer en cuenta del hecho de que una pareja no está solo para satisfacer tus necesidades afectivas. Madura.



Riqueza: Jornada que transcurrirá sin mayores inconvenientes a nivel profesional, todo saldrá a pedir de boca.



Bienestar: No permitas que la presión a la hora de tomar ciertas determinaciones se convierta en la causante de errores. Nada se le escapa a una mente calma.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No tiene sentido que te enfrentes a tu familia, por lo que te conviene evitar situaciones tensas al respecto. Mejor, acepta consejos.



Amor: Tratarás de buscar un respiro en el amor. Por eso, tenderás a relacionarte con personas bastante desprejuiciadas.



Riqueza: Buena relación y posibilidad de recibir ayuda de personas de autoridad. Favorable para ocupaciones relacionadas con educación.



Bienestar: Por ahora esfuérzate, ya llegará el tiempo de descansar. Dile que no a la rutina como forma de vida, lánzate a la aventura de lo desconocido.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Día de cuestionamientos y toma de grandes decisiones a nivel laboral. Actúa con conciencia en cada paso del camino.



Amor: No permitas que tus decisiones sentimentales se vean afectadas por la presión de tus familiares. Elige con libertad.



Riqueza: No busques soluciones nuevas a problemas viejos. Apégate a aquello que hasta ahora ha funcionado de manera eficiente.



Bienestar: No te encierres en tu hogar y dejes que la vida te pase de largo. Sal de tu casa y realiza actividades al aire libre, sal del encierro.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Sentirás que ha llegado tu hora para alcanzar la felicidad. Disfruta de estas satisfacciones clave que te da la vida.



Amor: Día perfecto para organizar una salida con tu pareja y amigos. Pasarás muy buenos momentos en su compañía.



Riqueza: Se presentará una oportunidad irrepetible en el ámbito laboral el día de hoy. Permanece despierto y atento para no perderla.



Bienestar: Aprende a confiar en el poder curativo del tiempo. No existe mal que este no solucione. Confía en que lograrás superar estos momentos difíciles.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Hoy dispones de habilidad de manipulación para conseguir lo que quieres, muchas veces a través de medios sutiles.



Amor: Evita la soledad. Comparte con tu pareja la vida social y todas aquellas actividades que puedas realizar en grupo.



Riqueza: El compañerismo será más importante que los intereses personales. Busca el desarrollo del conjunto, así todos saldrán ganando.



Bienestar: Antes de criticar a los demás, asegúrate de que no estén presentes, ya que podrías tener serios problemas. En boca cerrada no entran moscas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Los estudios que estás realizando te ponen más comunicativo y sociable. Es una buena etapa para conocer gente nueva.



Amor: A tu corazón sensible le afectan más las emociones propias que las ajenas. Hoy te toca salir a comprarte algo muy colorido.



Riqueza: Juego de poderes en la oficina. Comenzará una especie de guerra encubierta por ocupar ese puesto vacante que te interesa.



Bienestar: Irás a donde tu corazón te lleve, lo ideal sería un lugar en donde tengas asegurada la presencia del sol. Absorbe un poco de su energía.