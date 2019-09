Valdés entregó 50 viviendas en Esquina y anunció más soluciones habitacionales

Viernes, 27 de septiembre de 2019

El mandatario provincial Gustavo Valdés, encabezó la entrega de 50 unidades habitacionales comprendidas en el Plan Nacional de Vivienda, como también obras complementarias propias del conjunto, provisión del terreno donde se ejecutan las mismas y un proyecto de urbanización, valuado en un monto de $46.242.073.





En la oportunidad, también estuvieron presentes el intendente, Hugo Benítez, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; la gerente regional NEA de la Dirección Vialidad Nacional y candidata a diputada nacional, Ingrid Jetter, los ministros de Seguridad; Juan José López Desimoni, de Desarrollo Social; Adán Gaya, de Justicia; Buenaventura Duarte, de Industria; Raúl Schiavi, El interventor del Instituto Nacional de Vivienda de Corrientes, Julio Veglia; y otros funcionarios provinciales como también del municipio, vecinos y adjudicatarios.



El acto



En el barrio Bicentenario de Esquina, se concretó la entrega de estas dependencias que serán hogares de 50 familias correntinas.



El cura párroco presbítero Juan Carlos Mendoza, fue el encargado de bendecir las llaves y carpetas.



También, una adjudicataria, Rocío Natalia López, se hizo cargo de agradecer la llegada de este día tan “anhelado”.



El gobernador Gustavo Valdés aseguró que “hoy es un día importante para Esquina porque hemos concretado una obra muy esperada, cuando uno sabe que está haciendo un nuevo barrio uno tiene la esperanza de poder acceder a una vivienda. Felicito a todos los adjudicatarios que hoy van a acceder a su vivienda y van a resolver su cuestión habitacional”.



Apeló a la solidaridad de los esquinenses al señalar que “esto le da también la responsabilidad de ser solidarios y el cumplimiento del pago de la cuota es fundamental para el Invico y para poder hacer más viviendas para otras familias que no pueden acceder y nosotros con ese dinero vamos a construir nuevas unidades habitacionales”.



El primer mandatario anunció que “acá en Esquina, a través del Invico, vamos a hacer cincuenta (50) viviendas más para todos los esquinenses por eso es importante saber que si ustedes pagan eso vuelve en más viviendas”.



“Muchas veces no se puede acceder al crédito o no se puede contar con toda la plata para hacer una casa y este es el modo y la forma fácil que tenemos, donde nosotros hacemos la vivienda y a ustedes les va a tocar hacer su hogar y la responsabilidad de familia correntina de poder trabajar para tener una familia decente, educada en el colegio público, que pueda continuar estudiando y es una gran ayuda para que se pueda seguir trabajando y para que podamos tener una mejor provincia”.



En el último tramo de su alocución Valdés afirmó que “vamos a seguir invirtiendo en Esquina, vamos a ayudar al municipio porque es una obligación de toda intendencia municipal hacer sus calles y nosotros vamos a seguir colaborando con la ciudad de Esquina desde el Gobierno provincial y vamos a invertir en pavimento para que puedan tener sus calles y vamos a terminar la calle que nos está pidiendo el intendente y vamos a continuar trabajando de ese modo, tenemos mucho futuro y mucho por hacer y trabajar y quiero que todos les brindemos un fuerte aplauso a los trabajadores, aquellos que con su esfuerzo y sacrificio construyeron estas viviendas; años difíciles tuvimos muchas veces pero estas soluciones son las que verdaderamente nos cambian para siempre. Acá están sus viviendas, disfrútenlas, trabájenlas y formen más familia para que Corrientes siga creciendo y siga yendo hacia adelante”.



Al hacer uso de la palabra, el intendente Hugo Benítez resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial ante “está celebración de gran esfuerzo” debido a la importancia de cubrir un porcentaje habitacional teniendo en cuenta la dificultad que atraviesa el país.



En otro orden de cosas, destacó que “necesitamos obras de esta magnitud” haciendo referencia a la concreción del primer tramo de una de las calles principales de la ciudad y anunció “seguiremos trabajando en la realización del segundo tramo para continuar con estos proyectos”.



En el área de salud, el jefe comunal hizo mención a la incorporación de una sala de primeros auxilios que “serán de gran utilidad para los ciudadanos” y finalizó diciendo que “cuando las cosas están a la vista, las palabras están de más”.