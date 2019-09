Presentaron candidatos a concejales de Cruz de los Milagros, San Lucía y San Isidro

Viernes, 27 de septiembre de 2019

En la sede del club Náutico en horas del mediodía de ayer se desarrolló una reunión de dirigentes de la región que conforman la fuerza Eco Juntos Por el Cambio, y sirvió para presentar a los candidatos a concejales de los Municipios que eligen ediles junto a las elecciones nacionales de Presidente y Diputados.





El encuentro político conto con la presencia del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, el Titular de la Cámara de Diputados de la provincia Dr. Pedro Gerardo Cassani, la Secretaria de Coordinación de Infraestructura del Ministerio del Interior de la Nación Marina Klemenciewicz, junto a legisladores provinciales, funcionarios, dirigentes políticos de la fuerza ECO Juntos por el Cambio y los candidatos a concejales de los Municipios de Santa Lucia Raquel Andreau; German Ojeda; Teresa Segovia e Isabel D’Onofrio; de Cruz de los Milagros Titular: Alberto “Beto” Ortiz; Suplente: Graciela Insaurralde; de San Isidro: Javier Pereyra; Jaqueline Flores y Suplente: Adriana Maciel



El gobernador hizo un fuerte llamado a la dirigencia para trabajar y poner el lomo para revertir los resultados de las elecciones PASO, y ganar las próximas elecciones del 27 de octubre



En el comenzó de esta actividad política el encargado de abrir la ronda de oradores fue el Intendente de Goya.

IGNACIO OSELLA

“Estamos ante un momento difícil, si, es un momento difícil, y le miramos la cara a los vecinos diciendo la verdad, saben las obras, las inversiones sociales que se están haciendo nunca en el presupuesto argentino hubo tanto recursos, tanto dinero para eso, a los candidatos a concejales de los tres municipios estaremos acompañando, uno de ellos pertenece a nuestro viejo municipio, San Isidro y a las otras dos del departamento de Lavalle es de nuestra región.”



PEDRO CASSANI



El titular de la Cámara de Diputados se encargó de explicar y reforzar el trabajo de la campaña de cara al domingo 27 de octubre: “La presencia de tanta dirigencia de las fuerzas que componemos Juntos por el Cambio, conociendo la experiencia y el esfuerzo que ponemos a cada campaña, no tengo dudas que el 27 de octubre tendremos un resultado diferente del que obtuvimos el 11 de agosto, en la provincia de Corrientes, los argentinos nos jugamos mucho más que el nombre de un Presidente, los argentinos advertimos azorados cada día una muestra de lo que es el kirchnerismo puro, por el resultado de unas paso, se sienten que son los dueños del país, no que van tener la responsabilidad de gobernar el país, sino dueños del país, y no solo rechazamos sino que no estamos dispuestos a vivir en un país con esas características, cuando visitamos a los vecinos, con algún enojo o reclamo callado no votaron por Mauricio Macri, fue una advertencia para que escuchen los reclamos, algo no estaba bien, necesitamos que atienda nuestros reclamos, ahora están dispuestos a acompañarlo y a acompañarnos, en la zona rural tuvimos oportunidad de conversar con los pobladores, el 27 de octubre yo votare por Macri, no pensé en las consecuencias de las PASO, este es el camino, los dirigentes que estamos acá, no necesitamos demasiada letra para salir a hablar con los vecinos, el 2 de junio ganamos con el 60 % si fuimos capaces de generar el acompañamiento de la sociedad correntina, ahora debemos hacer el mismo compromiso.”

No es posible una Argentina sin una cuota de sacrificio, l gente comprende mucho más de lo que n nosotros suponemos, sabe que pasa en el mundo, la gente tiene una mirada y nosotros debemos reforzar esa mirada, debemos darnos el tiempo para saber tener los argumentos para dar vuelta este resultado, nadie hicimos el mismo esfuerzo del 2 de junio, ahora solo queda laburar a laburar y el 27 de octubre vamos a ganar las elecciones.” Argumento el Diputado Perucho Cassani



MARINA KLEMENCIEWICZ



La representante del Gobierno nacional aporto: “Lo que nos metimos en el PRO, Gustavo hubo una enorme grandeza, de gobernar sin diferencias, aun cuando mi familia proviene del radicalismo, motivada por Mauricio Macri, nos invitó a construir esa Argentina que deseamos y ente todos saber que se puede, la política se logra desde el contacto cara a cara, llegamos al Gobierno, porque la gente nos sentía cercana, más allá del hartazgo de los discursos de la señora en el gobierno anterior, los bolsos reboleados, en mi caso, yo entiendo que fuimos nosotros que n os alejamos de la gente y no tuvimos la autocrítica para escuchar ese mensaje, defenderé a Macri y daré todo para el ballotage, pero debemos tener la capacidad de saber escuchar, lo que nos pasa no es culpa del Presidente, hace 50 años no fueron capaces de diseñar un país con un perfil productivo, si puedo decir que el presidente es una persona con buenas intenciones, y esto tiene un componente, un valor, en este camino en este trayecto el presidente nos necesita, sin divisiones, sin internas, yo creo en la campaña de casa por casa y expliquen a todas las mujeres esas obras, para contagiar, si debemos explicar lo que paso, yo no veía un escenario como el visto el 11 de agosto, yo sí creo que tomo conciencia lo que fueron los 12 años, y la sensación es que vienen como dueños, la gente comprende y entiende y ahora debemos recuperar ese contacto y exhibir todo lo logrado cada obra que se invierte significa una mirada profunda porque es el cambio de su vida, le genera dignidad, debemos volver a conectar con el sentimiento de la gente humilde, trabajadora, debemos poner la otra mejilla y decir si en esto nos equivocamos, ahora necesita del entusiasmo para la fecha de octubre, debeos contagiar ese momento, para salir de la zona de confort y comenzar a accionar esa ciudad, esa provincia, ese país que queremos, debemos salir y volver a estar cerca, de cara a cara con los vecinos y aun admitiendo aquellos errores, marcar también todo aquello que se ha hecho muy bien, debeos recuperar la visión más profunda, esa es la tarea, estoy segura que en Corrientes los resultados se van a mejorar, esto nos entusiasma, manos a la obra y si se puede, si se puede para el 27 de octubre.”



GUSTAVO VALDES



Finalmente, para poner los puntos sobre lo cual girara la campaña electoral, el Dr. Gustavo Valdés y buscar el apoyo de la dirigencia a los candidatos a diputados nacionales y concejales

“Tenemos bronca por lo que nos pasó en las elecciones del 11 de agosto, si todos sabemos que son las PASO, porque dejamos que el kirchnerismo nos diga que perdimos las elecciones, si todavía no fueron las elecciones, estamos como si perdimos, como se forma el gabinete, los medios no nos marca la agenda, la política marca la agenda, salvo que algún dirigente deja esa tarea a la prensa, treinta días antes de las elecciones podemos cambiar el rumbo de esos resultados y los vamos a hacer juntos, recuerdo julio del 1989 y me duele cuando nuestro presidente dejaba el poder y me duele, hoy veo a aquellos que planearon los ataques a los supermercados, a los que hicieron boicot económico y político, los paros, cortando calles, tres levantamientos militares, hoy se levantan la camiseta y muestran como si estuvieran con Don Raúl Alfonsín, no le podemos permitir, los mismos que echaron a Illia de las orejas, y hoy quieren llevar a otro presidente puesto que no sea del mismo signo político, hoy tenemos el poder y la mente más clara que en aquellos tiempos, no solo terminaremos el mandato con Mauricio Macri sino que podremos el lomo para ganar las elecciones en la Argentina, no nos vencieron, no nos van a vencer nunca y podemos perder las elecciones pero no dejaremos nunca nuestros principios, hoy vemos las inversiones de 400 millones y la división da por las familias beneficiadas indica 20.833 Pesos, si nosotros todos los meses le entregábamos 20 mil pesos por mes estarían mejor, un tiempo, pero no tendrían la dignidad de una casa, de asfalto, luz cloaca y resuelta su situación social, no nos votaron porque no comprendieron el cambio y debemos decirle, debemos estar dispuestos a perder muchas elecciones no debemos estar dispuestos perder los principios nos juntamos todas las fuerzas políticas que componen nuestro espacio con el objetivo e crecer para seguir juntos y así nunca saldremos del pozo, porque apoyo a Mauricio Macri, soy Gobernador que estaré con el otro dos años más y es quien defendió el federalismo, que nos otorgó su federalismo fiscal, la plata para poder hacer, hoy la nación tiene problema, pero los gobernadores tienen los bolsillos más gordos, por eso ganaron sus elecciones y no reconocen, nosotros estamos mejor porque cuando gobernaba Ricardo, no le daban ni agua, los diputados nacionales, de Corrientes levantaban la mano diciendo que los pobres de nuestra provincia necesitaban menos que los chaqueños, yo defenderé a el presidente, pero pediré que voten a nuestros diputados Jorge Vara, Pepe Fernández Arfour e Ingrid Jetter y a cada uno de nuestros concejales que nadie baje los brazos porque no querían votar con nosotros porque sabían que perdían por eso apoyemos a nuestros candidatos a concejales, reitero no nos vencieron tenemos una tarea porque el domingo 11 nos dormimos, debemos hacer más para volver a la argentina del crecimiento, del desarrollo, no es lo mismo tener honestidad o deshonestidad, nos robaron todo, si vemos los ciudadanos porque no puede ver la justicia federal y los corruptos vayan presos, volverá el verso de la justicia legitima o ilegitima, en el congreso dice el Preámbulo y el otro lado expresa debemos ser esclavo de la ley para no caer de rodilla ante ningún tirano y los correntinos no nos ponemos de rodilla ante nadie, no es una elección más, necesitamos que siga la decencia el gobierno de Macri es sin duda decente, los que quieren volver, son los mismos, nosotros decimos debemos luchar por la república, que las instituciones funcione mejor, la salud, la educación, yo estoy dispuesto a decir sin miedo y sin temor, yo no voy a perder la libertad en la provincia de Corrientes, quiero que nos vayamos de este acto con la convicción de saber que hacer debemos buscar voto a voto, convenciendo en los lugares que menos tienen a los jóvenes, hablemos con ellos, porque no vivieron lo que vivimos nosotros, que siga acompañando la transformación del país, debemos hacer el esfuerzo, no tiremos por la borda cada uno de los aportes, tomemos esta convicción y ganemos las elecciones el 27 de octubre, se puede correntinos.”