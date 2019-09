El Servicio de Oftalmología es un centro de referencia de la región

Viernes, 27 de septiembre de 2019

El sector atiende a pacientes de Corrientes, de provincias vecinas e incluso de Paraguay. El 80 por ciento de las cirugías que se realizan son de alta complejidad y prácticamente, la totalidad de los casos se resuelven en el lugar, donde también se realizan trasplantes de córneas.





El Servicio de Oftalmología del Hospital Ángela Iglesia de Llano, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, es un centro de referencia de la región. Recientemente, el gobernador Gustavo Valdés inauguró obras de ampliación y refuncionalización en ese sector. Fue en ese ámbito, donde el titular de Salud Pública, Ricardo Cardozo, remarcó: "Este sector de Oftalmología es el mejor de su clase en el ámbito público, somos referentes en el nordeste".



En ese servicio se atiende a pacientes no solo de Corrientes, sino también a provenientes de provincias vecinas e incluso de Paraguay. Más del 80 por ciento de las cirugías que se llevan adelante en el área son de alta complejidad y prácticamente no se derivan pacientes a otros centros, ya que casi todos los casos se resuelven en esa institución. También se realizan trasplantes de córneas.



En este sentido, el jefe del servicio de Oftalmología del hospital Llano, Miguel Valdueza, indicó: "Empezamos de a poco ya hace unos 15 años con un consultorio y hoy ya contamos con un servicio con cuatro consultorios, con una sala de distribución donde también se hacen estudios complementarios".



Remarcó que en ese servicio "tratamos todo tipo de patologías, sobre todo las más graves, que son derivadas a nuestro servicio, ya que somos un centro regional, no solamente atendemos a pacientes de la ciudad y de la provincia de Corrientes, sino que también a pacientes a provincias vecinas e incluso del Paraguay".



Agregó: "Hacemos todo tipo de cirugías, sobre todo las de alta complejidad, que son más del 80 por ciento de las que realizamos. Tenemos muchos casos de traumatismos graves como estallidos oculares, perforaciones, retinopatías diabéticas con desprendimiento de retinas graves, terminales, glaucomas terminales, fracturas de órbita, tumores de parpados y de órbita y retinopatías de prematuros y, en ese sentido, hemos avanzado mucho junto con los pediatras y Corrientes está posicionada dentro del país como uno de los mejores lugares de los que menor índice de ceguera está teniendo por retinopatía del prematuro, incluso dentro de Latinoamérica estamos con las mejores cifras a nivel mundial".



Valdueza remarcó: "Ya no derivamos pacientes a otras provincias porque tenemos todo para hacerlo acá, tanto recursos humanos, como materiales. Y en recursos humanos, no solo porque estén los médicos en sí, sino por la formación que tienen".



"La complejidad es alta y eso nos permite tratar todos los casos que nos llegan", aseguró y explicó que "junto con el equipo, estamos en formación permanente tanto dentro como fuera del país y esto nos permite poder ser más útiles y esa es la idea, la de crecer a un nivel científico que valga la pena para poder resolver los distintos casos".



Indicó que "es muy variable la cantidad de cirugías que realizamos, hay semanas que tenemos 5 cirugías y hay otras, que tenemos 20, pero el 80 por ciento de esas cirugías, son complejas".



Dijo que "desde el punto de vista científico estamos muy contentos y agradecidos de que el Ministerio de Salud Pública haya confiado en nosotros y eso es un doble compromiso porque si confían en nosotros no podemos fallar, tanto al paciente que pone su salud en nuestras manos como a las instituciones que confían en nosotros".



TRASPLANTES DE CÓRNEAS



Valdueza remarcó que en los últimos 10 días, se hicieron 3 trasplantes de córneas en el hospital e indicó que tienen previstos más, para los próximos días. En este contexto también remarcó la articulación con la provincia de Misiones "que nos proveen de muchísimas córneas". "Hemos hecho solo en lo que va del año cerca de 130.000 procesamientos de córneas en nuestro Banco de Ojos y todo esto lo podemos hacer con el apoyo del Ministerio de Salud Pública", agregó.