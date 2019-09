Colón hizo historia y se metió en la final de la Copa Sudamericana Viernes, 27 de septiembre de 2019 Di Santo y Chará marcaron para el local. Pero el crack tucumano sacó provecho de un penal. Y en la definición desde los 12 pasos, no falló. Ahora jugará contra Independiente del Valle el 9/11 en Asunción





Hubo hazaña santafesina en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. El sueño de llegar a la primera final internacional de su historia se concretó después de un primer tiempo adverso, una reacción a tiempo y una enorme actuación del arquero Leonardo Burián, que atajó dos penales en la definición y la calidad del Pulga Rodríguez desde los 12 pasos. Ahora, jugará la final de la Copa Sudamericana el 9 de noviembre en Asunción del Paraguay ante Independiente del Valle de Ecuador.





La primera etapa fue un monólogo del equipo local, que tuvo un 70% de posesión del balón y 15 remates al arco. Antes de los 10 minutos ya había generado tres situaciones de gol y el arquero Burián se había destacado al rechazar un fuerte remate de Patric. Con paciencia, pases cortos y mucha precisión, Mineiro fue acorralando cada vez más a un Colón estático, adormecido, temeroso, sin atisbos de reacción.





Hasta que llegaron las revisiones del VAR. Hubo reclamo de los jugadores de Mineiro por una supuesta mano en el área de Colón. No pasó nada. La reacción visitante llegó sobre los 26 minutos. Cleiton salvó de milagro una entrada de Morelo, enseguida, tras un centro, un cabezazo de Ortiz hacia el arco lo rechazó Rabello casi sobre la línea con el hombro. Reclamo sabalero, revisión y otra vez no paso nada. Ambas veces el árbitro no cobraba nada y se lo ratificaron desde el control del VAR. Fue la única chance de gol que tuvo el equipo argentino en el inicio.



Hasta el final de la etapa continuó el dominio local, a los 37 se lo perdió Chará debajo del arco y un minuto después, el argentino Franco Di Santo aprovechó un rebote fortuito y no perdonó: 1-0.



En la parte final, Mineiro parecía resolverlo a los cinco minutos con una contra perfecta manejada por Juanito Cazares, quien habilitó a Chará y el colombiano definió con gran zurdazo cruzado.



Con el 0-2 y la necesidad de marcar un gol para forzar la definición por penales, Colón se animó a ir por el descuento. Estuvo cerca con un taco del Pulga Luis Rodríguez. Y después se metió el colombiano Morelo en el área y lo tocó abajó Elías. Penal. Fue el Pulga, goleador del equipo con 4 festejos, y con un derecho cruzado descontó y el pase a la final quedó para la definición por penales.