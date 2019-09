Valdés inauguró las obras de ampliación de la escuela N° 467 del Paraje Mora

Jueves, 26 de septiembre de 2019

El gobernador Gustavo Valdés inauguró las ampliaciones de la escuela N° 467 “María Zenón de Zenón” del Paraje Mora de Goya. En el acto se comprometió a seguir refaccionando la escuela para dotar de mejores comodidades para los alumnos como así también brindarle el acceso a internet para que haya igualdad de oportunidades. Además, anunció el plan de entrega de computadoras para las madres que estudian en las EFA.







En la mañana de este jueves, Gustavo Valdés, arribó cerca de las 10 para participar junto al intendente Ignacio Osella de la inauguración de las ampliaciones de la escuela N° 467 “María Zenón de Zenón” de del Paraje Mora ubicado a 36 km de Goya.



El acto dio inicio con la entonación del himno nacional argentino para luego dar paso a la bendición de las nuevas instalaciones educativas por parte del sacerdote rural Víctor Arroyo.



Seguidamente, la directora de la escuela primaria N° 467 se refirió a la alegría que sentía cuando expresó que “esta no es una construcción más porque mucho trabajo colectivo se ha desarrollado para ofrecer el fruto de un sueño” y esto: “Impone a cada uno de nosotros nuevos desafíos” y finalizó diciendo que “somos historia junto a la comunidad educativa, docentes y tutores y que ésta realidad es más de lo soñado”.



Valdés: “La igualdad de oportunidades se da únicamente con el conocimiento”



“Es un acto de justicia e igualdad la inauguración de esta escuela en el campo. No hay nada más importante que la educación, sobre todo en las zonas más postergadas”, dijo a manera de introducción el gobernador Gustavo Valdés.



Luego, hizo un paralelismo resaltando que un siglo atrás, en el año 1918, el entonces presidente de Argentina, Hipólito Irigoyen, representantes de un gobierno nacional, popular y democrático fundaba en Corrientes, 100 escuelas, muchas de ellas rurales, siendo una verdadera revolución del conocimiento.



“100 años después, seguimos ese legado e inauguramos esta escuela en atención al pedido de la comunidad”, enfatizó Valdés, para luego asegurar que el establecimiento inaugurado se verá fortalecido con más obras, entre ellas nuevas instalaciones, baños y otros y anunció la futura construcción de un Jardín de Infantes para que “todos los chicos tengan igualdad de oportunidades”.



Al proseguir con sus palabras, el mandatario provincial puso de relieve que los desafíos son diferentes a los de un siglo atrás. “Necesitamos cambiar las perspectivas de la educación. Hoy, los libros son muy importantes, pero el 92 por ciento del conocimiento de la humanidad está en internet”, expresó y en ese sentido aseguró que esta escuela, como todas las que pertenecen al ámbito rural en la provincia, “van a contar con conectividad a internet antes de fin de año”.



Para Valdés, los nuevos paradigmas del conocimiento a través de las tecnologías representan todo un desafío para los docentes, ya que los chicos van a acceder a todo ese conocimiento y hay que “enseñarles a bucear en ello y que tengan las mismas posibilidades en el campo que en la ciudad”.



“Esto es una muestra cabal de igualdad y va a permitir a nuestros jóvenes que vivan y se desarrollen en sus tierras”, manifestó Valdés que seguidamente remarcó: “la igualdad de oportunidades se da únicamente con el conocimiento y vamos a seguir apostando a la educación pública y gratuita como camino al progreso y desarrollo de los pueblos. Es la gran bandera que nos hace iguales a todos”.



Tras ponderar el trabajo de los maestros de campo, reconociendo el esfuerzo y sacrificio que ponen de manifiesto en la noble tarea que llevan a cabo, Valdés se dio tiempo para comentar que se busca apuntalar la igualdad de oportunidades para las madres de las Escuelas EFAS (Escuelas de las Familias Agrarias), a fin de que dispongan de una computadora y que con ese instrumento tengan “igualdad de oportunidades, se acerquen más a la escuela, accedan a trámites varios y tengan conectividad”.



Posteriormente, el titular del ejecutivo provincial, afirmó que “estamos transitando un país federal y basta recordar que años anteriores, el centralismo de Buenos Aires se quedaba con todos los recursos”, algo que, para el gobernador, con el actual gobierno nacional cambió: “hoy Corrientes tiene más recursos que nos permite no solo hacer este tipo de obras, sino también aumentar el sueldo de los docentes y de los trabajadores del estado para tener una mejor provincia. En poder ayudar a los productores rurales, hacer caminos que también van a la salud y a la educación”.



“Sigamos trabajando juntos por esta maravillosa educación, este es el camino: el de la paz social, la armonía y el desarrollo”, subrayó Valdés, para cerrar anunciando que próximamente y en virtud de otro pedido de los lugareños, se procederá a “iluminar la cancha de fútbol, porque sabemos lo que el deporte significa como espacio de recreación e inclusión”.



Intendente Osella



El jefe comunal de la segunda ciudad de la provincia inició su alocución transmitiendo sus “felicitaciones a los docentes por el trabajo que realizan diariamente en esta escuela, que se encuentra lejos del centro de Goya”. “Esto es el federalismo, porque esto es la demanda de la comunidad educativa, la que fue escuchada y tuvo respuesta, porque la Provincia cuenta con los recursos necesarios, y porque hubo una decisión del Gobierno nacional”, añadió el Intendente, valorando las refacciones del edificio escolar.



Por otra parte, Ignacio Osella recordó el aumento de la coparticipación que impactó en la provincia durante la gestión de Mauricio Macri: “solo recibíamos el 27 por ciento, y hoy es el 45, por eso se pueden hacer este tipo de cosas”, graficó.



Continuando, el mandatario comunal sostuvo que “tanto nosotros como el Gobernador, estamos en la primera trinchera y decidimos donde invertimos. El Departamento de Goya es el más poblado de la provincia en la zona rural, por eso la necesidad de invertir en este tipo de infraestructuras, ese es el federalismo”, agregó, a la vez que adelantó que “la demanda del camino en esta zona es algo que se está haciendo y se va a terminar”.



Ministra Susana Benítez



Por su parte, la titular de Educación valoró la posibilidad de “poder cumplir con un nuevo sueño, como la infraestructura escolar, a pesar de que algunas personas podían verla con escasa ilusión, con lejanía”. “Existe un gobierno que acompaña la visión, en la Provincia, Nación y el Municipio, funcionarios que tienen una mirada de futuro pensando en los niños, por eso los sueños se hacen realidad, los proyectos se convierten en obras y las obras, en mayores anhelos”, definió la Ministra.



Luego, Susana Benítez instó a la comunidad educativa a cuidar las nuevas instalaciones, “como la vida de los niños; fomenten el conocimiento, cuiden su integridad, sus valores, y su amor hacia el Paraje”. “Una Nación grande se hace con los mejores niños”, finalizó la funcionaria.



Detalles de obra y entrega de muebles y útiles



Las ampliaciones del establecimiento escolar consistieron en: 2 aulas, zoom y biblioteca con una inversión de 4 millones de pesos aportados por el gobierno provincial a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del ministerio de Educación.



Además, se les hizo entrega de pupitres, mesitas y sillas nivel inicial, armarios y escritorios, heladera con freezer, computadora con escritorio con impresora láser, útiles escolares, elementos deportivos, administrativos y otros.



Por último, el gobernador Valdés realizó junto al intendente, los demás funcionarios y alumnos presentes, el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de la placa recordatoria.



Estuvieron presentes en el acto junto a Valdés y Osella, los ministros, de Educación, Susana Benítez; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Justicia, Buenaventura Duarte; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; la Secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz; legisladores provinciales; secretarios y subsecretarios; docentes, alumnos y tutores.