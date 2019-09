Lizy quiere ser "mamá trans" y comentó cómo piensa hacerlo Jueves, 26 de septiembre de 2019 La conductora de “El precio justo”, Telefe, reveló que quiere tener un hijo pero no por vientre subrogado.



Lizy Tagliani contó que tiene ganas de convertirse en madre. La conductora de “El precio justo”, Telefe, reveló que quiere tener un hijo pero no por vientre subrogado, como eligen casi todos, sino que quiere adoptar.



"No me llama para nada la atención ese método, mucha gente lo hace y es más que respetable", dijo Lizy en Agarrate Catalina, que se emite por La Once Diez/Radio.



"Me dan ganas de ser mamá trans, pero capaz adoptando”, reconoció la humorista que está en pareja con un deportista.



“Sería devolver todo lo que la vida le dio a alguien que sufrió el abandono. Toda esta cosa que tengo de superación que me resbala creo que se lo podría transmitir en la educación a un hijo. Toda esta experiencia en mi vida, todo lo material, ¿a quién se lo doy?”, sumó Lizy develando el motivo que la motivó a pensar en ser madre.