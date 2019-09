“Queremos que nos otorguen las paradas que nos prometieron”

Jueves, 26 de septiembre de 2019

El titular de Unión de Taxistas de Corrientes (UTC), Nicomedes Espinoza, habló con Cadena de Radios y se refirió a la situación del sector. “No descartamos un aumento si siguen las subas del combustible” dijo. Además aseguró que siguen esperando la audiencia con el Intendente para resolver el tema de las paradas que solicitaron en el mes de mayo. “No vemos predisposición” manifestó y dejó abierta la posibilidad de realizar una nueva manifestación.







“La demanda se mantiene al igual que la tarifa” dijo Nicomedes Espinoza en dialogo con Cadena de Radios al destacar que poseen la tarifa un poco más baja que el remis. “Es una gran ventaja, la gente acompaña usando nuestro servicio” afirmó. Cabe destacar que la bajada es de $45 pesos y el próximo kilómetro $28



“Tenemos perdida en la rentabilidad pero la decisión por ahora es mantenernos. Si en octubre se modifica quizás tengamos que aumentar” aclaró el referente de Taxistas.



“Crecimos en la cantidad de taxis pero nuestras paradas siguen siendo las mismas. No nos escuchan y no nos dan las paradas que pedimos cuando nos movilizamos” contó sobre la principal problemática que aqueja por estos días al sector.



“Solicitamos paradas, pedimos audiencia con el intendente porque queremos llevarme nuestro problema. Tenemos esperanza que nos convoquen pero estamos cansados y si seguimos así vamos a tener que movilizarnos nuevamente. Lamentablemente no queremos llegar a eso pero no vemos predisposición de la otra parte” detalló Espinoza.



“Queremos que nos otorguen las paradas que nos prometieron” “Tenemos 7 paradas en el centro, queremos por lo menos 6 paradas más” detalló.