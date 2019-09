AFA le quitó la suspensión a Nicolás Domínguez Jueves, 26 de septiembre de 2019 El jugador de Vélez había sido injustamente expulsado ante River y, tras los reclamos, el Tribunal de Disciplina no dio por válida la tarjeta amarilla. Antecedentes.



En un caso excepcional, que sienta un precedente en el fútbol argentino, el Tribunal de Disciplina de la AFA anuló la expulsión del mediocampista de Vélez Nicolás Domínguez al quitarle la segunda tarjeta amarilla que le había mostrado el árbitro Andrés Merlos en el partido del domingo pasado frente a River, en el Monumental, por la séptima fecha de la Superliga por una inexistente mano que derivó en un penal.



Vélez había iniciado un reclamo ante la AFA por considerar injusta la segunda tarjeta amarilla que significó la expulsión de Domínguez, quien se iba a perder el partido del domingo próximo ante Defensa y Justicia.



“Este martes, el Tribunal de Disciplina de la AFA aceptó el reclamo presentado por la Comisión Directiva de Vélez y anuló la segunda amarilla recibida por Nicolás Domínguez frente a River. El jugador estará a disposición del DT para el cruce ante Defensa y Justicia”, escribió el Fortín en Twitter.



La jugada polémica se produjo a los 43 minutos del segundo tiempo cuando Vélez ganaba 2 a 1 y Domínguez intentó tapar un remate que le rebotó en el cuerpo, pero Merlos entendió que había pegado en la mano y como ya tenía tarjeta amarilla le sacó la segunda amonestación que derivó en expulsión y penal para el Millonario, que luego el arquero visitante Lucas Hoyos se lo desvió a Ignacio Fernández.







Antecedentes. Este fallo del Tribunal de Disciplina que parecía no tener precedentes, registra un caso que en su momento levantó polvareda y que se registró el 22 de marzo de 2011, cuando se revocó el fallo de un árbitro.



En aquella ocasión, el organismo anuló la segunda tarjeta amarilla que recibió el entonces mediocampista de Tigre Martín Galmarini en el partido jugado ante Gimnasia y Esgrima La Plata.



A partir de un video aportado por el club de Victoria y una nota de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), el Tribunal corrigió la sanción decidida en la cancha por el árbitro Germán Delfino, que entendió que Galmarini cometió una mano en una acción que terminó en gol de su equipo, cuando el partido estaba 1-1.



El jugador fue expulsado por doble amonestación y su equipo, finalmente, perdió 2-1. De todas maneras, el mediocampista no pudo jugar la fecha siguiente porque esa primera tarjeta amarilla le significó haber llegado a la quinta amonestación.



Otro antecedente parecido se dio en 1994, pero el torneo de Primera B Nacional cuando el árbitro Mario Gallina cobró en el partido Talleres de Remedios de Escalada-Quilmes un penal para el Cervecero por una supuesta mano de Claudio Larramendi -el balón pegó en el pecho- que derivó en su expulsión por doble amarilla, luego quitada por el Tribunal de Disciplina.