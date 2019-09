Robaron vacas de una estancia en San Roque Jueves, 26 de septiembre de 2019 En un día se llevaron 60 animales. A pesar de las investigaciones, no fueron localizados. El hecho fue en un campo privado.



Familias productoras de las zonas comprendidas entre las localidades de San Roque y Mantilla mostraron preocupación por el robo de animales. En un día se llevaron 60 vacas, “evidentemente es una banda que se dedica al abigeato”, señaló una productora afectada.



De un campo ubicado por un camino viejo entre ambas localidades antes señaladas, cuatreros se llevaron 60 animales, todos con marcas.

“Rompieron candados, cadenas. Debe ser una banda dedicada al robo de animales porque en un día se llevaron esa totalidad del ganado, se requiere de camiones para ello”, dijo Irene, integrante de una de las familias productoras damnificadas.



“Hay vecinos en la zona que pudieron haber observado el hecho pero no quieren involucrarse, no quieren comprometerse por miedo”, agregó.

“El campo también atraviesa dificultades como todos. Somos familias de pequeños productores que nos vemos afectadas con esta situación”, afirmó Irene.



La estancia afectada “San Sebastián” se ubica en un camino viejo de no tan fácil acceso, por lo que estiman que utilizaron al menos dos camiones jaulas para llevarse los animales.



La mujer damnificada explicó que las vacas tienen dos marcas características que sirven de identificación, “una similar a un sombrero y otra a una víbora”, dijo.



Hasta el cierre de esta edición, las tareas investigativas continuaban a fin de localizar los animales o a los supuestos autores del hecho denunciado.



Familias de campos cercanos manifestaron también su preocupación por el robo de animales, “a toda hora”, indicaron.



“Debería haber un mayor compromiso en hacer recorridas de la Policía”, dijo un productor damnificado tiempo atrás.



Actuaciones del PRIAR de Goya



Cinco personas fueron demoradas por personal policial rural de la localidad de Goya, luego que se realizaron investigaciones en relación a faenas clandestinas.



Uniformados del PRIAR llevaron adelante el procedimiento luego de una paciente pero eficaz investigación en relación a faenas clandestinas, ocurridas en el ámbito de esa jurisdicción.



Quedaron aprehendidos cinco hombres identificados con los apellidos Alegre, Martínez, Romero y dos hermanos, Quijada, todos mayores de edad.



Secuestraron además una escopeta calibre 16 y una piragua, relacionadas al hecho.



Los demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada unidad para continuar con los trámites correspondientes.



Fuentes oficiales indicaron que habría denuncias de robo de animales en los cuales estarían vinculados los aprehendidos.