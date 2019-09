Horóscopo para hoy 26 de septiembre del 2019 Jueves, 26 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente.



Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado.



Riqueza: Busca formas de dividir las tareas pendientes para cada día de forma en que te resulte más fácil llevarlas a cabo.



Bienestar: Busca compartir todo momento o experiencia de la vida con tus personas más allegadas. En esto reside la capacidad de generar recuerdos felices.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Día de decisiones clave que cambiarán drásticamente el rumbo de tu vida sentimental. Confía en tus instintos.



Amor: Comentarios malintencionados harán blanco en la pareja. Demuéstrale que no tiene porque dudar de tu amor hacia ella.



Riqueza: Como encargado de un grupo humano, no olvides que cada uno de ellos es imperfecto y puede equivocarse. Juzga con prudencia.



Bienestar: No esperes cumplidos constantes por toda acción que lleves a cabo. Tu propio reconocimiento por lo que hiciste debería ser suficiente para ti.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Será una buena etapa para aprender a utilizar tu poder constructivamente. Situaciones de trabajo favorables y mucha vida social.



Amor: No permitas que la irritación perjudique tus relaciones, tanto en la familia como en la pareja. Ten un poco de paciencia.



Riqueza: Después de la calma sentirás algo de presión en tu trabajo, pero sabes que siempre puedes sacar adelante lo que te propones.



Bienestar: Pasas por mucha actividad intelectual, por lo cual te conviene tomarte algunas pausas y salir a caminar o andar en bicicleta.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Un integrante de tu familia sacará lo peor de ti. No podrás entender, después de todo lo que haces por ellos, por qué actúan así.



Amor: Ya sabemos que no es novedad en ti la sensibilidad, pero hoy necesitarás más que nunca los mimos de tu pareja.



Riqueza: Un capricho que hace tiempo quieres darte hará que pierdas el equilibrio económico que venías manteniendo.



Bienestar: El estrés del trabajo podrás descargarlo, conversarlo y aliviarlo con tu pareja. De todas formas, no dejes de tomarte unos minutos para la meditación.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Defenderás tus convicciones con fuerza y a la vez con suavidad. Te ayudarán a que marques los límites a tiempo, sobre todo en la familia.



Amor: Vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Amplía el círculo de tus amistades.



Riqueza: Cuentas con la ayuda desinteresada de personas influyentes en tu ámbito de trabajo y así surgirán oportunidades provechosas.



Bienestar: Trata de evitar entrar en disputas o confrontaciones de terceros. No te compete demasiado y hasta puede llegar a comprometerte innecesariamente.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Un familiar tuyo, que está envuelto en ciertos asuntos burocráticos o legales, los podrá resolver, aunque quizás demore unos días.



Amor: Tu vida sentimental, de pareja o familiar se verá afectada por una monotonía que puede resultar aburrida. Será pasajera.



Riqueza: La gente está llena de ideas brillantes cuando de tu dinero se trata. Si nadie quiere invertir su propio efectivo, vete.



Bienestar: No te lamentes por pasados errores, con tu inteligencia y sabiduría sabrás sacarles partido a los enormes y beneficiosos cambios que se avecinan.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Los exabruptos a los que te tiene acostumbrado tu carácter te traerán solo problemas. Recuerda que cerrar la boca de vez en cuando ayuda a la convivencia con los demás.



Amor: Sé complaciente con tu pareja, haz todo lo que te pida si no quieres perderla. Solo las buenas actitudes te darán la clave del éxito emocional.



Riqueza: Tu familia vivirá momentos difíciles relacionados a lo económico. Deberás ser el sostén de ellos. Intenta no malgastar el dinero en cosas inútiles.



Bienestar: La confianza ante las decisiones que tomes, forjará tu personalidad. Trata de mantenerte firme a la hora de llevarlas a cabo.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Día de revelaciones, algunas buenas y otras no. Alegrías de índole laboral te ayudarán a superar este mal momento sentimental.



Amor: Tendrás que tomar una decisión clave para el futuro de tu pareja. Deberás determinar si ella importa más que el trabajo.



Riqueza: No permitas que nada te distraiga de tus metas u objetivos. Mantén los ojos en tu destino en todo momento.



Bienestar: Existen tantas cosas a las que renuncias cuando no das cabida al amor que hacen que la vida finalmente pierda brillo y se vuelva un paraje desolador.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Se acabará la fortuna con la que contaste anteriormente y llegará el momento de enfrentar las consecuencias de tus actos.



Amor: No dejes que te apene dar demostraciones de afecto a tu pareja. Esto es vital para fortalecer el vínculo entre ustedes.



Riqueza: Se te presentará la oportunidad de cambiar de rubro laboral. Evalúa detenidamente los pros y contras de esta decisión.



Bienestar: No permitas que la irá momentánea de discusiones se apodere de ti y ponga palabras en tu boca. Evita arrepentimientos tardíos e inútiles.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy.



Amor: Participa de las alegrías de tu pareja de manera activa. Alégrate por sus logros y celébralos con ella participativamente.



Riqueza: Hoy deberás tomar decisiones a nivel económico que pueden alterar significativamente el curso de tu vida. Medítalas.



Bienestar: No temas ponerte metas ambiciosas, el éxito no es una suerte de pocos. Atrévete a soñar despierto y cumple tus anhelos con trabajo.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Amigos muy posesivos buscarán manipularte en forma sutil. Harás bien en marcar límites, eso te evitará problemas futuros.



Amor: Hace falta que te presten más atención. Intenta impresionar y hacerle cambiar las costumbres establecidas a tu pareja.



Riqueza: En una situación más incómoda que peligrosa recibirás bastante apoyo por parte de tus compañeros de trabajo o asociados.



Bienestar: Organiza reuniones familiares en tu casa. Buen momento para visitar a seres queridos y para armonizar las relaciones familiares.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Evita actitudes escapistas o poco realistas, puedes ser blanco de engaños. Presta mayor atención a lo que ocurre a tu alrededor.



Amor: El juego amoroso encenderá una pasión que no se apagará. Confía en tus atributos y escucha tus fantasías más profundas.



Riqueza: Sabes qué quieres, define qué puedes y qué no. Cuida tu trato agresivo, sólo conseguirás que los demás se opongan a tus deseos.



Bienestar: Trata de romper el cordón umbilical con ciertos miembros de tu familia, necesitas más independencia para poder tomar tus propias decisiones.