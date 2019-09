Desmienten que Zlatan quiera jugar en Boca Miércoles, 25 de septiembre de 2019 Ibrahimovic fue tendencia tras un supuesto interés por vestir la camiseta del Xeneize. Su representante aclaró que el sueco no fue ofrecido a ningún club.



La llegada del italiano Daniele De Rossi pudo haber sido el puntapié inicial para que otras figuras internacionales lleguen a Boca y en las últimas horas trascendió que el sueco Zlatan Ibrahimovic había expresado su deseo de tener la experiencia de jugar en el Xeneize.



El futbolista de 37 años es una de las figuras de Los Ángeles Galaxy, de la Major League Soccer de Estados Unidos y es dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Además, tiene de compañero a Cristian Pavón, otro ex Boca. Sin embargo, rumor quedó desactivado horas más tarde tras un tuit de Mino Raiola, el agente de Zlatan.





Según el periodista de Todo Noticias, Leonardo Paradizo, los dirigentes de Boca estaban al tanto del supuesto deseo de Ibrahimovic de pasar al fútbol argentino. Hasta habría descartado algunas ofertas de Qatar, afirmaron en aquel medio. La noticia se hizo viral al instante y Zlatan fue tendencia en las redes sociales.



Dirigentes de Boca reconocieron minutos más tarde que no existió ninguna negociación por el futbolista sueco, a quien se le vence su contrato con el Galaxy en 2020.