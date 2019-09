Horóscopo para hoy 25 de septiembre del 2019 Miércoles, 25 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Estarás ocupado tomando algunas decisiones con respecto a tu familia. Analiza la situación sin interferencias.



Amor: El día de hoy es el mejor momento para decirle a tu pareja cuánto la necesitas. Así, ella peleará a la par tuya para salir adelante.



Riqueza: Siempre estás esperando lo peor cuando de dinero se trata. No te preocupes demasiado del futuro y goza del confort que tienes.



Bienestar: No podrás mantenerte al margen y esperar un cambio. Tienes que intervenir y tomar algunas decisiones, así que infórmate mejor antes de actuar.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Deberás hacer esa llamada telefónica que tanto has meditado. Esa persona está esperando que te decidas pronto.



Amor: Excelente día para tus relaciones, porque sabrás lo que viene antes de que suceda. Aprovecha para tener todo a tu favor.



Riqueza: Es hora de asumir tus preocupaciones económicas y dar pasos para incrementar las reservas una vez más. Mejor, ahorra.



Bienestar: No es hora de actuar aunque sientas la tentación de hacerlo. Mejor observa y terminarás adoptando un enfoque totalmente distinto.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo sensaciones de liberación.



Amor: En el amor ganas lo que arriesgas, no podrás vivir el amor en su más plena expresión si no te entregas completamente.



Riqueza: El liderazgo no se imparte mediante el miedo a represalias, sino a través del respeto. Muéstrate como un ideal a seguir.



Bienestar: Las palabras pueden convertirse en un castigo aun más severo que el daño físico. Se moderado con el daño que infringes con ellas.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No es momento de apuestas en juegos de azar, la suerte no te acompañará esta vez. Mejor planea una actividad al aire libre.



Amor: Buen momento para jugarte el todo por el todo. Declara tu amor porque te aceptarán casi de inmediato. Cena y palabras cariñosas.



Riqueza: En los negocios toma una actitud fuerte. Habrá conflictos por dinero compartido con alguna sociedad o respecto a hipotecas o seguros.



Bienestar: Te favorecen los viajes, actividades al aire libre y el contacto con ejercicios relacionados con otras culturas, como el yoga, el tai-chi o reiki.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Sin embargo, alguien se interpondrá en tu camino y te complicará las cosas. Mantén la calma.



Amor: Si pretendes encontrar una pareja estable, sería bueno que abandones esa vida promiscua que tienes o te jugará en contra.



Riqueza: Algunos aliados que habías conseguido se echarán atrás. Deberás buscar nuevos socios, más solventes, pero de manera inmediata.



Bienestar: Las peleas familiares te sacan de quicio y te ponen de mal humor. No seas tan exigente con tu familia y trata de evitar los conflictos.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos.



Amor: Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo.



Riqueza: Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos.



Bienestar: Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate ya, mañana será muy tarde. Reconocer nuestros errores es señal de madurez.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Vas a valorar en los demás y en ti mismo lo no convencional. Darás importancia a la independencia personal, hasta la exigirás.



Amor: Aprende a gozar de la plenitud del momento. A veces, no todo puede ser eterno y ese es el encanto del encuentro.



Riqueza: La mayor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. Los astros te aconsejan que te pongas al día contigo mismo.



Bienestar: Haz una visita al médico y pídele un chequeo general. Te angustia la idea de una enfermedad y, de esta manera, evitarás suposiciones negativas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Se presentarán situaciones difíciles en lo laboral. Aprende que parte de la convivencia es resignar ciertas costumbres.



Amor: No fuerces a esa persona especial a formar parte de tu vida, esa decisión es solo de ella. Solo asegúrate de mostrar tu amor.



Riqueza: No muestres signos de debilidad cuando te encuentres en situaciones limite en tu trabajo. Muéstrate siempre frío y calculador.



Bienestar: Por casualidad darás con ciertas facilidades naturales que mantenías sin explotar. Aprovéchalas al máximo sacándole el mayor provecho posible.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Lograrlas grandes avances en el derrumbe de actitudes de timidez e inseguridades el día de hoy. Irregularidades en el trabajo.



Amor: Vivirás momentos hermosos junto a tu pareja y su familia. Disfruta de una relación estable y con proyecto de futuro.



Riqueza: El trabajo en el hogar no es sencillo bajo ninguna circunstancia. Deberás contar con mucha disciplina para llevarlo a cabo.



Bienestar: No permitas que tu opinión sea descartada sin ningún tipo de razón o motivo. Aprende a defender tu punto de vista frente a todo planteo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Jornada de grandes oportunidades que no se repetirán en un largo tiempo. Comenzarás a entender el mundo de la responsabilidad.



Amor: No tiene sentido iniciar peleas debido a amores antiguos y ya olvidados. Toda persona tiene derecho a tener un pasado.



Riqueza: Recientes revelaciones pondrán en vilo tu dedicación al trabajo. Deberás tener muy en claro tus metas y objetivos.



Bienestar: No dejes pasar más tiempo para iniciar ese proyecto de remodelación de tu casa. Tendrás buena suerte a la hora de buscar aquellos muebles soñados.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Decidido a tener un nuevo lugar en el mundo, habrá mudanzas que te hacen más que feliz. No temas al cambio y déjate llevar.



Amor: Un imprevisto agradecimiento será causa de un cambio positivo en tu esfera sentimental. Como consejo, aprovecha las ocasiones.



Riqueza: Si ya tienes en mente lo que necesitas y cómo obtenerlo, actúa, porque este período es favorable para progresar económicamente.



Bienestar: Trata de invertir tu energía, necesitas tener confianza en ti. Contarás con ambición y esfuerzo, y podrás lograr lo que te propongas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Un límite inesperado te desviará de tu rumbo original. Estarás protegido, a pesar de las duras pruebas que te aguardan.



Amor: Te encontrarás en un brete a causa de una obstinación en tu relación afectiva, evita ser formulista e intenta ser comprensivo.



Riqueza: Tu espíritu combativo te dará buenos ingresos. Buen momento para adquirir inmuebles o realizar inversiones.



Bienestar: Debes perseverar y ser paciente, además de poner mucha atención en la manera que tienes de comunicarte con los demás, especialmente con tu familia.