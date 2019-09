Boca goleó a River en un superclásico histórico

Con goles de Florencia Quiñones, Florencia Vallejos y un triplete de Fanny Rodríguez, el Xeneize se despachó con una goleada por 5-0 ante el Millonario en el estreno del profesionalismo





Este 24 de septiembre de 2019 no quedará como un día más para el fútbol argentino ya que, en La Bombonera, se disputó el primer Superclásico femenino de la era profesional. En el marco de la primera fecha del torneo de Primera División de la categoría que organiza la AFA, Boca goleó por 5-0 a River y se quedó con los tres puntos.



Con casi 4.000 personas en las tribunas del Estadio Alberto J. Armando, el elenco dirigido por Christian Meloni se mostró superior a su rival en los primeros minutos del partidos y acechó en varias oportunidades el arco riverplatense gracias a su juego vertical y el desequilibrio de sus jugadoras.



Yamila Rodríguez fue la delantera que más dolores de cabeza le causó a las defensoras del Millonario a lo largo de la primera parte. En cada avance del equipo local, la número ’11′ no tuvo problemas para desmarcarse y ganar en cada envío al área, ya sea por tierra o en forma de centro por el aire.



Por el otro lado, el combinado dirigido por Daniel Reyes apenas contó con dos llegadas de peligro, producto de dos malas acciones de la portera Laurina Oliveros. La número '1′ tuvo problemas para controlar con sus manos un remate, primero, y un tiro de equina, dejando la pelota viva dentro de su área. Sin embargo, las jugadoras millonarias no fueron precisas a la hora de definir y no capitalizaron su oportunidades.



El Xeneize continuó siendo superior a su adversario y llegó al gol gracias a un centro tirado por Fabiana Vallejos y cabeceado por Florencia Quiñones. La ex Barcelona mandó la pelota al fondo de la red con un potente cabezazo y así consiguió el 1-0 a favor de su equipo antes del descanso.



En el complemento, lejos de conformarse con el resultado, el dueño de casa doblegó esfuerzos y pasó por arriba a su adversario. A los 11 minutos, Vallejos mandó un centro al área, Andrea Ojeda la peinó adentro del área chica y Fanny Rodríguez, que había ingresado en el final de la primera parte en lugar de Yamila Rodríguez, definió para poner el 2 a 0. La número ’17′ hizo efectiva la ley del ex ya que el torneo pasado lo disputó con la camiseta del elenco de Núñez.



La intensidad de Boca continuó a lo largo de todo el segundo tiempo. Primero Vallejos estrelló un remate de tiro libre en el travesaño de Chiribelo, pero después tuvo revancha al hacerse cago de un penal generado por Rodríguez y con un remate fuerte cruzado anotó el tercero.



Con River desesperado por buscar el descuento y desordenado defensivamente, el local sacó ventaja con pelotas recuperadas y tirando pases largos para que Rodríguez se imponga con su velocidad. La ’17′ ingresó con pelota dominada al área, enganchó de derecha y estampó con un fuerte zurdazo el cuarto gol de la tarde.



Ya en tiempo de descuento, tras una gran asistencia de Ludmila Manicler, Fanny Rodríguez metió su tercer tanto del partido y decretó el 5 a 0 en la Bombonera.



Con este resultado, Las Gladiadoras, el apodo del equipo de Boca, sumó sus primeros tres puntos en esta nueva temporada profesional y se alza como una de las candidatas al títulos, teniendo en cuenta que el campeonato pasado quedaron en segundo lugar y son el máximo ganador de títulos con 23 en su haber.



Por el otro lado, River, que también obtuvo el subcampeonato el torneo pasado, deberá dar vuelta la página y dejar este mal resultado atrás para enfocarse en lo que será la próxima fecha ante Platense.



Vale recordar que el torneo se dividirá en dos partes. En la primera, que será a una ronda de todas contra todas en 17 fechas, marcará el futuro de cada institución. Los primeros ocho equipos disputarán la Zona campeonato (serán dos ruedas y dictaminará quién será la campeona) y la Zona Permanencia, entre los que queden del 9° al 17° (los últimos tres bajarán de categoría).





Formaciones:



Boca Juniors: Oliveros; Benítez, Espíndola, Chávez, Stabile; Huber, Quiñones, Vallejos, Troncoso; Ojeda y Y. Rodríguez



Suplentes: Chaves; Recanatti, Manicler, Vazquez; F.Rodríguez, Palomar y Dezotti.



River Plate: Chiribelo (C); Leguizamón, López, Mereles, Sonetti; Fernández, Vargas, Morcillo; Birizamberri; Lezcano y Pereyra.



Suplentes: Melipil, Melgarejo, Florentín, Del Trecco, Hain, Leiva, Martelli.



Estadio: La Bombonera



TV: TNT Sports