Mataron a una comerciante, pero dejaron una gran suma de dinero en el lugar

Martes, 24 de septiembre de 2019

María Teresa Villana, de 44 años, fue asesinada en un local de mascotas y en el lugar la policía encontró una importante suma de dinero. Investigan si se trató de un ajuste de cuentas.





María Teresa Villena, de 44 años, fue asesinada en la noche del lunes en un local de comidas para mascotas, en la calle Uriburu al 1135, a metros de la estación Don Bosco, en el partido de Quilmes. La policía busca a los asesinos que permanecen prófugos.



La primera hipótesis de la policía fue que se trataba de un intento de robo pero los delincuentes no se llevaron nada. Según informó C5N, los oficiales encontraron en el lugar $800 mil, en una caja $30 mil y detrás del mostrador habían 4 bolsas con casi $700 mil en efectivo. Constataron además que la mujer vivía en el local.



No descartan que se trate de un ajuste de cuentas. La mujer tenía un litigio con el dueño del local por el cual no le pagaba alquiler hace varios años y lo estaba usurpando.



La víctima recibió un tiro en el pecho y murió antes de que llegara la ambulancia del SAME, minutos después del ataque. Los testigos contaron que los delincuentes vestían buzos de color negro con capuchas.



El caso quedó a cargo de la fiscal Ximena Santoro, de la UFI N° 7 de Quilmes, quien pidió para investigar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para dar con la ruta de escape de los delincuentes.