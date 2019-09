Capitanich insulta a Peppo, a intendentes chaqueños y a los porteños

Martes, 24 de septiembre de 2019

Circula una grabación en la que el actual intendente de Resistencia le dice "hijo de puta" al gobernador del Chaco. Además, llama a "incendiar" a la localidad de Pampa del Indio.





El intendente de Resistencia, Jorge Capitanich (actual candidato a gobernador por el Frente de Todos) quedó expuesto públicamente cuando se conoció un audio en el que insulta al actual gobernador de Chaco, Domingo Peppo; a intendentes de su provincia y a los porteños. Según publica el diario HDP, de Chaco, el audio fue grabado (entre junio y julio pasado) en una reunión a puertas cerradas y luego fue viralizado.



"La charla, aparentemente, tuvo lugar entre junio y julio, cuando se discutía la “unidad” a partir de la candidatura a gobernador, foco del enfrentamiento con Domingo Peppo", dice la publicación. "La grabación se ventiló sobre el cierre de las candidaturas en 7 localidades, por lo que la infidencia podría atribuirse a alguno de los caídos en el campo de cierre de listas", agrega el diario.



“Me forrearon durante 3 años y medio, ahora que se vayan a la puta que los parió”, se escucha en el audio en una crítica contra el gobernador Domingo Peppo, al que asegura no haber “molestado” en toda su gestión. Y también tuvo una dedicatoria para los intendentes: “Que se vayan a la puta, son los mismos forros de siempre, después cuando ganás elecciones vienen a chuparte las medias”.



Incendiar



Aunque sus críticas más duras son contra Gustavo Karasiuk, intendente de Pampa del Indio: “¿Tipo más desagradecido que Karasiuk puede haber en la vida? Hijo de puta, lo que recibió durante mi gestión fue el 95 por ciento de las cosas que hicieron. Y éste no le dio un pedo”. “Que se vayan a la puta. Vamos a incendiar Pampa del Indio”, se escucha decir a Capitanich. "Hay que terminar con esos forros".



También recordó cuando fue jefe de Gabinete de Cristina Fernández: “Este forro de mierda que es el gobernador. Yo estuve 15 meses afuera", dijo en relación a su ausencia de la provincia. Pero recordó que cuando volvió, dio vuelta todo. "Cuando vine el 27 de febrero perdíamos por 25 puntos, y ganamos por el 60 por ciento”, expresó.



Y contó que “los porteños no podían creer” el resultado de aquellas elecciones: “Se metieron en el orto todo lo que me habían dicho y puteado en la Jefatura de Gabinete”. Para redondear acusó a Peppo de ser “el intervencionismo de Macri en el PJ”, y sugirió “que se lo metan en el orto” al partido.