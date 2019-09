Horóscopo para hoy 24 de septiembre del 2019 Martes, 24 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Los astros señalan que recibirás grandes compensaciones y disfrutarás de días intensamente felices. Planifica alguna reunión.



Amor: Cuidado con los malentendidos o las situaciones poco claras, puedes perder mucho. Usa tu intuición, así podrás arreglarlo todo.



Riqueza: Sin dejar de lado tu vida personal, es tiempo de esforzarte para que prosperen las finanzas. Beneficios a largo plazo.



Bienestar: Cuando te tomes algún tiempo para ti, no te olvides dedicarlo a tus objetivos y sueños. Unos cuantos pasitos hacia esas metas te dejarán colmado.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: No intentes modificar tu rutina durante la jornada de hoy o te verás expuesto a contratiempos. Apégate a lo que funciona.



Amor: Día propicio para inducir cambios en la tediosa rutina de la pareja. Busca sorprender con regalos o una salida inesperada.



Riqueza: Buscarás la solución fácil a tus problemas y esto los complicará aun más. Pon más empeño en tu desempeño laboral.



Bienestar: Experimentarás diversos tipos de experiencias con las personas que te rodean. Aprende a sacar lo mejor de cada una y descartar lo demás.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Actividades vinculadas a clubes y organizaciones sociales podrán aportarte un empuje en lo afectivo. Te sorprenderás de tu capacidad de ayuda al prójimo.



Amor: En el amor, abandónate a noches de grandes emociones y pasión, y olvídate de todos los viejos problemas. Necesitas descanso.



Riqueza: Aunque tengas un cargo jerárquico te conviene ceder a los reclamos de quienes trabajan a tu lado. Procede con cuidado.



Bienestar: Eres emprendedor, dinámico, de iniciativa. Enfócate en tus objetivos y compensa tu impaciencia y falta de persistencia con un alto nivel de energía.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo.



Amor: Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba una antigua amistad. Se revelan defectos en las relaciones.



Riqueza: Gran momento para incorporar nuevos conocimientos y técnicas. Personas competentes te darán un buen consejo.



Bienestar: Gozas de buena salud, aunque has descuidado tu alimentación y has dejado de hacer ejercicio. Es buen momento para retomar tus actividades físicas.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Si estás pensando en independizarte es un buen momento para hacerlo ya que las cosas en tu familia no estarán bien.



Amor: Hay muchas personas que puedes conocer. Toma el control de tus encuentros y sé el líder de las conversaciones.



Riqueza: Posibles invitaciones a fiestas y viajes. Allí, podrás recibir una sugerencia confidencial acerca de un asunto monetario.



Bienestar: Ten cuidado de no cambiar de planes con mucha frecuencia, vas ensayando siempre una nueva dirección y así nunca llegarás a la meta.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Corres el riesgo de caer en el caos. Tendrás mucha energía física, pero cuídate de exigir a tu cuerpo más de lo necesario.



Amor: Sostendrán discusiones a menudo. Cada uno reclama su territorio personal y la individualidad se impone, trata de ceder un poco.



Riqueza: Intenta concentrarte en los números porque se alterará tu orden de prioridades, aunque no será del todo claro el desencadenante.



Bienestar: Confía en tu constancia, esa es una gran virtud, por lo tanto no abandones el esfuerzo. Triunfarás en tus propósitos y en la vida.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.



Amor: Si tu pareja no pasa por el mejor momento, evita el aislamiento, lo mejor será compartir actividades grupales y relajarse.



Riqueza: Aumentará tu prestigio y te depararán buenas ganancias futuras. Tu profesionalismo se nota y será muy bien valorado.



Bienestar: Estás alimentándote mal, por eso los problemas gástricos que tienes. Evita hoy salsas fuertes, fritos o comidas pesadas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano.



Amor: Tendrás noticias de un amor que te ha dejado hace tiempo. Esto sacará a la luz viejos sentimientos que creías olvidados.



Riqueza: Te sentirás agobiado por las presiones laborales de hoy. Con mucho trabajo y esfuerzo lograrás superarlas exitosamente.



Bienestar: Se más cuidadoso con la dieta y el cuidado por tu cuerpo que llevas. Recuerda que el es el medio necesario para alcanzar tus objetivos.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual.



Amor: Tu vida sentimental será muy intensa tanto en lo emocional como en lo sexual. Disfruta a pleno este momento.



Riqueza: Si tienes la posibilidad de cambiar de trabajo no dudes en hacerlo, pero debes tener cuidado ya que es una decisión importante.



Bienestar: Que no te importen las opiniones de los demás y menos si vienen de gente que no es de tu círculo íntimo. No escuches necedades.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Una lluvia de buenas noticias inundará tu día. Después de la tormenta siempre viene la calma, disfruta este momento.



Amor: La pareja marcha a paso firme y constante. Cuando menos lo imagines estarán planificando proyectos a largo plazo.



Riqueza: Tus proyectos avanzan lentamente pero paso a paso. No trates de acelerar los tiempos, deja que sigan su cauce normal.



Bienestar: Serás el protagonista de un comentario que te dejará bien parado ante tus superiores y compañeros de trabajo. Aprovecha tu momento.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Podrás realizar lo que habías previsto de manera sencilla. Hoy te sientes especialmente preparado para satisfacer tu curiosidad.



Amor: Favorecido, sobre todo si estás solo. Posibilidad de hacer conquistas con mucha facilidad, lo que alimentará tu extraversión.



Riqueza: Quizá estés en un momento excelente para tener una mayor actividad creativa que mejore tus ingresos económicos.



Bienestar: Si alguien de tu familia tiene un problema no dudes en ayudar. No olvides que te han ayudado a ti en otras oportunidades. Colabora.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Tendrás que tener cuidado a la hora de confiar en las nuevas amistades para no arriesgarte a tener malas sorpresas.



Amor: Tú y tu pareja podrían tener opciones diferentes sobre un asunto financiero. Eso no debe impedirles pasar momentos juntos.



Riqueza: Ingresos abundantes, llevarás a un plano concreto muchas de tus iniciativas. No pierdas tiempo y usa tu inteligencia.



Bienestar: Acidez estomacal o trastornos digestivos. Deberás cuidar tu dieta y proponerte una alimentación sana. Cuida la calidad y también la cantidad.