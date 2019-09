Convirtieron un minibasural en un espacio verde para los vecinos

Martes, 24 de septiembre de 2019

Eduardo Tassano compartió este lunes un emotivo momento con alumnitos de jardín de infantes en el barrio Nuestra Señora de Pompeya, donde se recuperó un espacio público gracias al trabajo realizado por la Municipalidad.



Junto con los niños y sus maestras, plantaron nuevas especies y se conversó con los chicos sobre la importancia del cuidado ambiental. “Ellos son los que más aprenden, capitalizan y cuidan el ambiente, a la vez que orientan y guían a los mayores”, valoró el intendente.



Eduardo Tassano compartió este lunes una didáctica y emotiva jornada con los alumnitos del jardín de infantes de la escuela Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Dominicas de San José, ubicada en el cruce de las calles Colombia y Dr. Felipe Cabral (continuación de 25 de Mayo), en el barrio Nuestra Señora de Pompeya, donde anteriormente había un minibasural y, gracias al trabajo de la Municipalidad, se logró recuperar el espacio.

En ese marco, y junto a los niños, docentes y vecinos de la zona, Tassano plantó nuevas especies de árboles y plantas, ocasión en la que conversaron acerca de la importancia del cuidado del ambiente. “Estamos acá con los chicos del jardín, plantando árboles con ellos, enseñándoles a cuidar las plantas, en una esquina que era un basural”, indicó el titular del Ejecutivo municipal.

Por su parte, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez, explicó las tareas que se realizaron en el lugar: “En la primera etapa se limpió el basural y junto con la Subsecretaría de Obras Públicas (dependiente de la Secretaría de Infraestructura) de la Municipalidad se reconstruyó la vereda, el cordón y se hizo el cantero, para dar lugar a la plantación, que lo hicimos en forma conjunta con el jardín de las Hermanas Dominicas, donde están participando no solamente los niños, sino también los padres”, subrayó Rodríguez.

“La idea es recuperar y transformar estos lugares, que son basurales crónicos, en espacios amigables, y en donde la comunidad se involucra, que es lo más importante”, valoró luego el funcionario. “Vamos paulatinamente ganando lugares que antes eran minibasurales y los transformamos en este tipo de espacios”, añadió Rodríguez.

Asimismo, la directora del jardín, Mariela Ramírez, celebró el acompañamiento de la Municipalidad: “Me parece muy importante que estén atentos a las necesidades de la comunidad, porque entonces uno no se frustra y ve que se puede cuidar la ciudad, que está más linda y eso es gracias al compromiso de todos nosotros, la escuela, los docentes y los vecinos, que nos comprometemos a cuidar; y también la Municipalidad acompaña poniéndonos los medios a disposición, así que estamos muy agradecidos”, sostuvo.

“Es muy importante que desde chicos se habitúen (al cuidado ambiental), sobre todo en el nivel inicial. Nosotros trabajamos mucho los hábitos, no solo pedagógicos de estudio, sino también de higiene, de alimentación y esto se refleja en las familias, porque tenemos el mismo discurso escuela y familia, así que eso es lo importante, y comprometemos a los papás a que también sean coherentes con la propuesta del cuidado del medioambiente”, manifestó Ramírez. “Entre todos lo podemos lograr”, agregó.

En ese sentido, Tassano se refirió al valor de la enseñanza que tiene en los niños este tipo de actividades. “Ellos son los que más aprenden, rápidamente capitalizan y empiezan a cuidar el ambiente, orientan y guían a los mayores en todo ese tipo de cosas”, aseguró.

En la oportunidad, además de Tassano y Rodríguez, estuvieron el viceintendente, Emilio Lanari y el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Mathias Cabrera. “Vamos a seguir trabajando en esto, es una tarea muy importante de concientización, sabemos que lleva tiempo, pero también sabemos que si los niños empiezan a entender esto rápidamente, tendremos un futuro enorme en cuanto al cuidado del ambiente y del planeta”, concluyó el intendente.