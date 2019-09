Lionel Messi es por primera vez The Best Martes, 24 de septiembre de 2019 El astro rosarino del Barcelona ganó por primera vez esta distinción. Uno de sus rivales era Cristiano Ronaldo. Quién es el mejor arquero.

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi recibió el premio The Best al mejor jugador del 2019, durante una ceremonia que se celebró este lunes en la Scala de Milán.



Messi, máximo goleador del fútbol europeo la pasada temporada, se impuso en las votaciones al holandés del Liverpool Virgil van Dijk, que aparecía como el favorito para los apostantes, y al portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo.



“Quiero agradecer a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí”, declaró Messi al recibir el trofeo por sexta vez en su carrera.



“Lo más importante para mí son los premios colectivos, pero hoy también es una noche muy especial para mí. Hoy vinieron mi mujer y dos de mis hijos. Son unos enamorados del fútbol y están muy felices de estar aquí, y es muy especial compartirlo con ellos”, añadió.



Messi debería volver a disputarse con Van Dijk y Ronaldo el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del mundo que entregará la revista francesa France Football el próximo 2 de diciembre.



El mejor con las manos. El brasileño del Liverpool Alisson Becker recibió este lunes en Milán el premio The Best de la FIFA al mejor arquero de 2019, un galardón que se entregaba por primera vez.



Becker, que ganó la Champions con el Liverpool y la Copa América con Brasil, se impuso en las votaciones a su compatriota Ederson Moraes (Manchester City) y al alemán del Barcelona Marc André Ter Stegen.