Bielsa recibió el premio Fair Play de la FIFA

Martes, 24 de septiembre de 2019

El entrenador argentino y el Leeds United fueron distinguidos por el gesto deportivo en un partido contra el Aston Villa. Una reacción que en su momento recorrió el mundo.





El entrenador argentino Marcelo Bielsa y todo el equipo del Leeds United, recibieron el Premio Fair Play de la FIFA, durante una ceremonia de los galardones de ‘The Best‘, que se celebra este lunes en la Scala de Milán.



Bielsa, que no estuvo presente en la gala, recibió la distinción por su gesto en un partido contra el Aston Villa la pasada temporada: en lucha ascender a la Premier League, el Leeds marcó un gol con un rival en el suelo.



El técnico argentino ordenó a sus hombres que permitiesen al equipo contrario empatar al considerar que no había sido deportivo anotar el gol aprovechando la lesión de un jugador del rival.



Aquel encuentro acabó 1-1, lo que permitió ascender al Sheffield Wednesday y condenó al Leeds a jugar un play off que acabó perdiendo, por lo que se esfumó el sueño de regresar a la élite del fútbol inglés, una categoría que el histórico Leeds no juega desde 2004.