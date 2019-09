Lacunza y Sandleris tendrán reuniones con inversionistas y el FMI

Lunes, 23 de septiembre de 2019

El ministro de Hacienda y el titular del Central buscan llevar tranquilidad en medio de la crisis. Este martes se suma Macri por la Asamblea de la ONU.







El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, ya están en Nueva York para encontrarse con inversionistas y representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este martes arriba el presidente Mauricio Macri, que tendrá quizá su última gran despedida con los líderes del mundo. Todo esto sucederá en pocas horas en Manhattan, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Para el economista que remplazó a Nicolás Dujovne en la cartera de Hacienda será su debut como ministro nacional en Estados Unidos. No la tiene nada fácil: se enfrentará desde el mediodía con varios grupos de inversionistas de Wall Street, a quienes buscará explicar la situación de los números de Argentina y las perspectivas ante una renegociación del préstamo stand by y un reperfilamiento de la deuda.





En este desafío lo acompañará Sandleris, que tendrá algunas reuniones grupales junto con Lacunza, pero otras por separado.



Por la tarde, Lacunza –que llegó acompañado del secretario de Política Económica, Sebastián Katz, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili– se encontrará en el Consulado con representantes de la comunidad argentina y se estima que serán muchos los compatriotas en Estados Unidos que escucharán con gran interés la descripción de la crisis de nuestro país que pueda ofrecer el ministro.



El martes, las reuniones ya serán en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para ese entonces ya habrá arribado el presidente Macri, que dará un discurso por la tarde ante los líderes del mundo, en lo que podría ser su última gran cumbre internacional si se confirman las encuestas y Alberto Fernández gana las elecciones de 27 de octubre.



Macri llegará a las 7.30 y permanecerá pocas horas en Nueva York y no hay aún detalles sobre si se encontrará en bilaterales con otros mandatarios. El argentino –que supo ser una de las estrellas de estas Asambleas– no figura en la agenda de reuniones de Donald Trump y como se queda muy poco tiempo tampoco asistirá el miércoles a los encuentros de varios presidentes para analizar la situación Venezuela. Es posible, sin embargo, que en los pasillos tenga diálogos informales con algunos mandatarios.



El jefe de la Casa Rosada tendrá un almuerzo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y luego una reunión con la Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo, Michelle Bachelet, donde seguramente hablarán sobre Venezuela. Se estima que Macri dará su discurso ante la Asamblea cerca de las 17. Después irá al lujoso Lotte New York Palace Hotel, en la avenida Madison, para la tradicional cena de gala que ofrece Trump y su esposa Melania para todos los mandatarios. Partirá enseguida por la noche rumbo a Buenos Aires.



La agenda más pesada la tendrán Lacunza y Sandleris. Ambos se reunirán en la ONU este martes con David Lipton, director gerente interino del Fondo y el reemplazante de Christine Lagarde, y con Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental, la oficina que pilotea el caso argentino. No se descarta que pueda sumarse Macri a las conversaciones.



Después de la reunión con Lipton, Sandleris se volverá para Buenos Aires, pero Lacunza viajará a Washington para continuar el diálogo con el Fondo, ya de manera más formal. En la capital estadounidense se volverá a reunir por la mañana con Werner, pero se le sumará también el equipo técnico encabezado por Roberto Cardarelli, el jefe de la misión que ha viajado varias veces a la Argentina para examinar los números.



Las reuniones en DC serán a partir de la mañana y también incluye un almuerzo. Como objetivo inmediato, los funcionarios buscarán destrabar el desembolso de los 5.400 millones de dólares que forman parte del préstamo stand by que otorgó el organismo y que deberían haber sido puesto en marcha en septiembre. Pero, tras el resultado de las PASO, las turbulencias económicas que se sucedieron y la incertidumbre sobre un posible cambio de gobierno, ese giro quedó congelado y con pocas perspectivas de concretarse.



Si bien no hay demasiadas expectativas de que desde estas reuniones se traiga por ahora un resultado concreto, Lacunza mostrará los últimos números (el ministro ratificó que buscarán mantener el cumplimiento de las metas fiscales del programa) y el proyecto de reperfilamiento de la deuda pública que el Gobierno envió al Congreso la semana pasada.





Una posible renegociación del préstamo de 57.000 millones de dólares también es una de las cuestiones que está en debate, pero se estima que nada será alcanzado sin que se despeje la duda de quién será el próximo presidente.



El jueves, Lacunza asistirá a los festejos por el 60 aniversario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Allí se reunirán gobernadores y autoridades del organismo y darán seguimiento a varios de los créditos que el BID ha otorgado a la Argentina.