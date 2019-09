Echarri aseguró que no descarta dedicarse a la política Lunes, 23 de septiembre de 2019 El actor siempre se manifestó en apoyó al kirchnerismo. En un año electoral, afirmó: “No descarto que los años vayan madurando en mí el deseo de hacer algo más”.



El actor Pablo Echarri defensor de las ideologías kirchneristas, deslizó la posibilidad de dedicarse activamente a la política. A un poco más de un mes de las elecciones de octubre, contó cómo maneja las críticas que recibe por sus opiniones públicas y admitió que le gustaría participar en algún espacio partidario.



En una entrevista con DiarioShow, Echarri afirmó: “No lo descarto, aunque siento que hay gente mucho más preparada que yo. Tengo cierta capacidad para comunicar y la gente me conoce, pero no son condiciones suficientes para tomar lugares de privilegio en la toma de decisiones”.



Además, dijo que cree que con los años maduró el deseo de hacer algo más. Y profundizó: “Descubrí que la política es la herramienta indispensable para cambiar tu realidad y la de los demás“.



También habló de las críticas públicas que recibió en los últimos años por apoyar las gestiones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “A veces nos impactamos con algunas consecuencias, pero había una proyección de qué podía pasar. El riesgo fue tomado a conciencia. No podíamos dejar de pasar la oportunidad de enseñar eso. Ante todo,defender tu posición“, aseveró.







Qué opinó de Alberto Fernández

Por último, Echarri opinó sobre el candidato a presidente del Frente de Todos y dijo: “Alberto tiene sensibilidad. Es una virtud imprescindible, te da la posibilidad de colocarte en el lugar del otro”.



Y continuó: “Sé que la tiene porque en 2005 fui a presentarle a él la carpeta para lograr el derecho de propiedad intelectual y vi su forma de ser”.



En tanto dijo que para “encarar la Argentina que viene y salir de estos momentos de tensión y dramatismo es necesario alguien con sensibilidad“. “Ojalá que ese ingrediente sea importante y que arribemos a una Argentina mejor”, sentenció.