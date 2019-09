Macri viaja a Nueva York para hablar en la ONU y Donald Trump Lunes, 23 de septiembre de 2019 El presidente hará un viaje relámpago a Manhattan y no tiene previsto encuentros con banqueros y fondos que invirtieron en la Argentina.



Mauricio Macri hará un viaje relámpago a Nueva York que iniciará hoy a la noche y concluirá después del cóctel protocolar que organizará mañana Donald Trump para agasajar a los jefes de Estado que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En principio, Macri y Trump no protagonizarán este martes una reunión bilateral: sólo estarán juntos y distendidos por un instante, habrá una foto oficial y dos sonrisas diplomáticas.



Asimismo, no esta previsto que Macri se encuentre con inversores y banqueros de Wall Street que apostaron por la economía argentina, esa agenda económica y financiera estará a cargo del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, que ya están en Manhattan.



Además de su discurso en la Asamblea General de la ONU, Macri se reunirá con Michelle Bachelet, que es la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Macri y Bachelet tienen profundas diferencias ideológicas, pero la crisis de Venezuela acercó posiciones entre ambos dirigentes regionales.



Bachelet lideró un informe de la ONU que denunció las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ejecutadas por Nicolás Maduro, y Macri respaldó públicamente ese dossier que confirmó su posición política respecto al régimen populista que impera en Venezuela.



La delegación de Macri en New York estará integrada por Jorge Faurie, Fulvio Pompeo, Ivan Pavlovsky, Lacunza y Sandleris. Juliana Awada viajó a Madrid para participar en un festival artístico en el Teatro Real y no acompañará al presidente en su gira relámpago por Manhattan.



Macri se reunirá este martes con su ministro de Hacienda y el titular del Banco Central cuando aterrice en New York. El presidente ajustará con Lacunza y Sandleris la presentación que harán más tarde ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante una reunión convocada en la sede histórica de la ONU.



Lacunza y Sandleris se encontrarán con David Lipton, reemplazante de Christine Lagarde hasta octubre, y Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI. Será una reunión corta y de tono político, antes que Macri acceda al recinto principal de la ONU para repasar la agenda internacional que ejecutó en su mandato presidencial.



Lacunza y Sandleris argumentarán ante Lipton y Werner que Argentina cumplió las metas y que no hay razones para postergar el desembolso de los 5.400 millones de dólares previstos en el Standby Agreement firmado hace un año por Nicolás Dujovne y Lagarde.



Lipton y Werner escucharán las explicaciones del ministro de Hacienda y del titular del Banco Central, pero no moverán un sólo expediente para acelerar el desembolso de los 5.400 millones de dólares que se aguardaban en Buenos Aires la semana pasada.



El FMI estudia sugerir un acuerdo político entre Macri y Alberto Fernández a cambio de ordenar el desembolso de 5.400 millones de dólares, y eso solo sería probable después de los comicios generales del 27 de octubre. Entonces, si no mediara una decisión ejecutiva de Donald Trump, los millones del Fondo sólo llegarían a principios de diciembre.



Cuando concluya la reunión con Lipton y Werner, Lacunza y Sandleris se sumarán a Faurie, Pompeo, Pavlovsky y Martín García Moritán, embajador argentino ante la ONU, para escuchar al presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Macri hablará cerca de quince minutos y defenderá su política exterior a pocas semanas de las elecciones de primera vuelta.



Tras su discurso sobre relaciones internacionales, y si no hay cambios en su agenda tentativa en New York, el presidente se dirigirá al coctel convocado por Trump para agasajar a los jefes de Estado que llegan a la Asamblea General de la ONU. No está prevista una reunión bilateral, y Macri sólo pasaría a saludar a su colega americano que lo ayudó con el FMI y hace mucho que no postea su nombre en la cuenta @realDonaldTrump.



En la noche del 24 de septiembre, Macri regresará desde New York a Buenos Aires para retomar su agenda oficial y prepararse para su primer acto de campaña en las Barrancas de Belgrano. Es casi en lo único que piensa.