Murió un hombre durante la peregrinación a Itatí

Lunes, 23 de septiembre de 2019

Sucedió en horas del mediodía de ayer cuando acompañaba a su esposa e hija desde su vehículo durante la caminata.





Un hombre oriundo de Curuzú Cuatiá murió ayer durante la peregrinación a Itatí cuando se encontraba en su vehículo mientras acompañaba a su esposa e hija durante la caminata.



Como apoyo a un grupo de feligreses que participaba ayer de la 40ª Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí, Angel Luchesi iba a bordo de un Renault Kangoo junto a su esposa cuando detuvo la marcha en el kilómetro 1.087 de la Ruta Nacional 12 porque no se sentía bien.



"Fue una muerte súbita. No ocurrió nada grave porque al sentirse descompuesto, él estaciona su Kangoo y al descender se lo veía agitado, hasta que se desplomó", confirmó a ellitoral.com.ar el jefe del operativo de seguridad, Hernán Darío García.



Se desvaneció y pese a los intentos de reanimación que le practicaron, estos fueron infructuosos.



“En un principio lo trasladaron a Ramada Paso y desde allí al Hospital de Itatí pero el médico a cargo expresó que ya ingresó sin vida como consecuencia de un paro cardiorespiratorio”, informaron fuentes policiales.



La noticia de su deceso generó un profundo pesar no sólo de sus familiares y de quienes iban peregrinando sino también en amigos y vecinos de Curuzú Cuatiá.