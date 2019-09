Boca Unidos frenó al puntero y se acomodó

Lunes, 23 de septiembre de 2019

El Aurirrojo ganó en Sunchales ante Unión 2-0. Anotaron Vizcarra y Fabro. Partido accidentado, con Aquino lesionado y dos expulsados en el local.





Y llegó el triunfo. Por la cuarta fecha del grupo A del Torneo Federal A, Boca Unidos sumó su primera victoria y fue como visitante ante Unión de Sunchales, que en la previa llegaba como líder de la zona.



El elenco correntino se alzó con la victoria gracias a los goles de José Vizcarra, cuando se jugaba el minuto 36 de la parte inicial, y de Martín Fabro, ya en el descuento, a los 48, del complemento. Con esta victoria el Aurirrojo saltó en la tabla para meterse en el pelotón de arriba con cinco puntos, producto de dos igualdades y el triunfo de la víspera.



En “La Fortaleza” de Sunchales se dio un juego accidentado ya que el arquero de Boca Unidos tuvo que dejar el campo de juego apenas iniciado el segundo tiempo producto de un encontronazo con el delantero de Unión, Matías Valdivia, jugada que le costó la expulsión al atacante del elenco local. Previamente, en el cierre de la primera etapa, a los 47 minutos , Lucas Pruzzo también vio la tarjeta roja en el equipo santafesino.



El arquero Aquino fue trasladado a un centro asistencial de la localidad de Sunchales, donde quedó internado y en observación debido a un “traumatismo de cráneo y golpe en las fosas nasales”, según indicaron desde el club correntino.



El trámite del partido tuvo a Boca Unidos yendo a buscar diferencias desde el vamos. A los 40 segundos de juego, Braian Lluy remató por arriba del travesaño tras una buena asistencia de Antonio Medina.



El mismo Lluy tuvo ahora a Fabro como socio, y este último remató apenas desviado. La visita mostraba su ambición en el comienzo ante un Unión que no daba respuestas, y así a los 12 minutos llegaría otra clara para el equipo correntino cuando Baroni asistió a Antonio Medina pero éste remató desviado.



Unión pareció reaccionar, y Matías Zbrum intervino con una definición que Martín Ojeda pudo salvar, de cabeza cuando el balón se metía. Pero lo del local se limitó a esa acción, y fue Boca Unidos el avisaba por partida doble, primero con un centro de Baroni que Vizcarra no pudo conectar; y luego, con Fabro ejecutando y nuevamente el Chino dejando pasar la chance.



Pero el que “busca encuentra”, y Vizcarra se redimió a los 36 minutos definiendo luego de una asistencia de Medina.



Boca Unidos lograba una ventaja justa hasta ese momento, porque fue el que buscó el arco rival y manejó las acciones del juego. En el final de la primera parte, a los 47 minutos, el local se quedaba con uno menos por la expulsión de Lucas Pruzzo.



El complemento comenzó con la misma intensidad que se cerró la etapa inicial, pero esta vez con Unión yendo a buscar el empate. En la primera acción, a los 2 minutos, el arquero correntino Aquino daba un rebote luego de un remate fuerte de media distancia, y en su afán por llegar al balón, Valdivia llegó a destiempo provocándole un fuerte golpe al “1” aurirrojo. La jugada terminó con el arquero afuera por lesión y el atacante expulsado por el juez del partido Francisco Acosta.



Con dos jugadores más, Boca Unidos intentó manejar los hilos de partido, pero careció de ideas y efectividad para definir el cotejo.

Pero el segundo llegaría y sería ya en el epílogo cuando Baroni volvía a oficiar de “asistente”, esta vez entregándole el balón a Fabro que, con un buena definición, estableció el 2-0.



No había tiempo para más y Boca Unidos se trae de Sunchales un triunfo relevante, el primero, y el impulso que necesitaba para lograr regularidad en un certamen largo. y desgastante.