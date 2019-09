Horóscopo para hoy 23 de septiembre del 2019 Lunes, 23 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Si no estás conforme con el contexto en el que vives recuerda que no te encuentras atado. Nunca es tarde para cambiar de aire, necesitas sólo el impulso para comenzar



Amor: No intentes conformar a tu pareja solo para darle el gusto. Date la posibilidad de preguntarte si es eso lo que tú también quieres.



Riqueza: Realiza nuevas amistades en tu trabajo. Podrás ver en ellas la solución para tus problemas financieros. Observa y aprende.



Bienestar: Nunca es tarde para que intentes saber de tus seres queridos. El tiempo puede enfriar la relación con ellos, pero nunca terminarla.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Sumérgete en aquellas inquietudes intelectuales que aún no has tenido tiempo de explorar. Lo que has creído que era un hobbie puede convertirse en un oficio. Anímate.



Amor: Óptimo día para descubrir nuevas sensaciones con la persona que amas. Anímate a explorar aquellos lugares prohibidos para ti y tu pareja.



Riqueza: Tienes las condiciones dadas para crecer económicamente. Intenta no echarlo a perder y recibirás más de lo que te podrías imaginar.



Bienestar: Todos los deseos están al alcance de tus manos. Solo debes poner empeño en obtener lo que te propones. Nada es imposible.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Entusiasmo y energía positiva. Favorable para viajes de placer, excursiones al aire libre, caminatas, ocio y entretenimiento.



Amor: Puede presentarse una preocupación por no tener cierta delicadeza en algunos momentos importantes. Piensa antes de hablar.



Riqueza: Situaciones interesantes en relación con la economía que, sin embargo, pueden resultar ficticias. Presta atención al trabajo.



Bienestar: Debes evitar actitudes dominantes y exigentes con tus seres queridos. Eso te alejará de quienes en verdad te quieren y hoy te temen.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Te encontrarás con alguien que te hará interesantes propuestas. No te resultará difícil conseguir la información que necesitas.



Amor: Precaución, estarás con deseos de festejar todo lujuriosamente y los excesos pueden producir escándalos. Cuida tu pareja.



Riqueza: Tienes dinero y bastante. Hoy sientes que la vida te sonríe y que puedes lograr todo lo que te propongas.



Bienestar: Es un día para dejar que tu mente hable, estás seguro de lograr lo que pides aunque tengas que esperar para tener respuesta. Di lo que piensas.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Prosperidad y emociones sin tregua, sabrás adaptarte como nunca a los tiempos que corren. Sorpresas gratas para el día de hoy.



Amor: Recuperas una amistad. Alguien querido se opondrá abiertamente a tus opiniones, pero todo quedará olvidado.



Riqueza: Harás compras de último momento para poder adquirir el obsequio justo. Posibilidad de encontrar alguien que te será útil.



Bienestar: La gente que te quiere será un puerto seguro. No te preocupes tanto y evita volver la vista atrás porque la nostalgia no te ayudará mucho.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Los problemas afectivos absorberán gran parte de tu energía mental y emocional. Defender la independencia se te hará cuesta arriba.



Amor: En tu relación afectiva, sé realista viviendo el presente. De nada sirve escarbar en errores pasados, olvídate y disfruta.



Riqueza: Un poquito de dinero que inviertas hoy, te traerá beneficios. El tiempo es esencial y tienes que moverte rápido.



Bienestar: Cuando te cueste trabajo conseguir lo que quieres, cuida tus reacciones y trata de ser lo más sensato posible frente a las circunstancias.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Situaciones fuera de control. En cuestión de días tendrás que definir buena parte de tu futuro, aprovecha para analizar.



Amor: Equilibra tu centro emocional, dado que la irritación y los celos en tu relación amorosa te pueden alterar, y te quedarás solo.



Riqueza: Mientras otros están ocupados en hacer números, tú te dedicarás a liberarte de situaciones financieramente complicadas.



Bienestar: Si estás estancado y fastidiado de la rutina, es una señal para hacer el cambio que necesitas y dar el primer paso hacia lo que deseas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Disfrutas de la compañía de tus amigos. Como procuras un aumento de tu vida social, asistirás a reuniones y eventos culturales.



Amor: Tu frialdad no permite el acercamiento, sólo te relacionarás con personas de intereses intelectuales similares.



Riqueza: Vale la pena correr el riesgo de explorar nuevos caminos si tienes un negocio, pero recuerda que no hay enemigo pequeño.



Bienestar: Mucha actividad mental, nerviosismo y ansiedad. Intercala tu actividad con caminatas o paseos en bicicleta en contacto con la naturaleza.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Actividades de consultoría para buscar asesoramiento profesional para la formación de sociedades. Cuídate de la gente con la que te rodeas.



Amor: En breve, los disgustos de pareja serán un recuerdo, aunque por el momento estés pasando un tiempo de crisis. Es pasajera.



Riqueza: El éxito está tan cerca que casi puedes olerlo. No pierdas contacto y alcanzarás tu objetivo antes de que termine el año.



Bienestar: Te favorecen la aromaterapia, terapias florales, el contacto con el agua. También es un buen mes para comenzar o retomar una terapia psicológica.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Si hasta ahora creías que tu vida no tiene sentido, esto se terminó. Podrás hacer realidad tu sueño de viajar con tu familia.



Amor: Se te presentará la necesidad de nuevas experiencias sexuales y sentimentales. Pero encerrado en tu casa no lo lograrás.



Riqueza: El día está signado por la abundancia de suerte y dinero. Buen momento para negociar una compra importante.



Bienestar: Si tienes en mente algún proyecto para independizarte, no lo dudes más. Es hora de que hagas tu apuesta y pongas todo tu esfuerzo.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Un conocido va a entrometerse en tus asuntos, así que es hora de guardarte las cosas para ti y sólo contarlas a ciertas personas.



Amor: No exigirás afecto, te lo ganarás en buena ley. Tierno, protector y optimista, harás suspirar al sexo opuesto vayas donde vayas.



Riqueza: Tu escala de valores está sufriendo un cambio importante. Quizás ya no te preocupe tanto la economía ni el dinero.



Bienestar: Las relaciones pueden ser favorables siempre que encuentres el tiempo necesario para dedicarle a tu pareja. Intenta preservar tu vida íntima.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Es posible que exista falsedad en la amistad. Las personas alrededor actuarán de una forma voluble, ten cuidado.



Amor: Anímate a una vida más espiritual y muestra el brillo personal que tienes oculto. Resultas muy interesante a muchas personas.



Riqueza: Evita cualquier acción impulsiva con tus superiores hoy. Si actúas de una forma altanera tendrás problemas, mejor no discutas.



Bienestar: No dejes que pensamientos extraños invadan tu mente. Para estar en armonía, lo mejor será que tomes tiempo para estar al aire libre.