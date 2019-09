Los Pumas rozaron la hazaña ante Francia

Domingo, 22 de septiembre de 2019

Argentina logró remontar 17 puntos de desventaja y hasta pudo ganarlo con un penal cerca del final, que falló Boffelli. El próximo sábado el rival será Tonga.





Los Pumas arrancaron el Mundial de rugby de Japón con una ajustada derrota ante Francia por 23 a 21, en Tokio.



Tras un flojo primer tiempo, en el que dominaron los franceses por 20-3, el seleccionado argentino logró revertir la imagen en el complemento, con dos tries, pero los europeos sellaron el sufrido triunfo con un drop de Camille López a falta de diez minutos para el final.



Sin embargo, Los Pumas tuvieron un penal a favor en el cierre para dar vuelta el partido, pero Emiliano Boffelli desvió el remate.







Los Pumas comenzaron ganando tras un penal convertido por Nicolás Sánchez, pero luego, el primer tiempo se tiñó de de azul, ya que Francia desplegó su gran nivel aprovechando al máximo los errores del equipo de Mario Ledesma. Llegaron los tries de Gaël Fickou y Antoine Dupont, más la efectividad del apertura Ntamack para un 20-3 que parecía irremontable.



En el segundo tiempo la historia se revirtió por completo. Los Pumas mostraron una versión más aguerrida y reaccionaron con dos tries: uno de Guido Petti a los dos minutos y el siguiente de Julián Montoya, a los 13. Pero eso no fue todo. Argentina pasó al frente 21-20 con un penal de Benjamín Urdapilleta (23′).



Francia comenzó a desesperarse para volver a tomar la delantera en el marcador y López sacó una gran patada para sumar tres puntos vitales: 23-21 para los galos tras un fantástico drop. Argentina tuvo la última en los pies de Boffelli, pero el fullback falló el intento a los palos.



Argentina, que integra el Grupo C, volverá a jugar el próximo sábado (1.30 horas) ante Tonga. Inglaterra y Estados Unidos completan la zona que clasifica a los dos mejores a los cuartos de final.



En el otro partido del día, los campeones reinantes, Nueva Zelanda, vencieron 23-13 a Sudáfrica en el inicio del Grupo B. Los All Blacks dominaron a los Springboks y encaminaron la victoria con dos tries casi consecutivos de George Bridge y Beauden Barrett.