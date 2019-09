El martes 24 no habrá recolección de residuos Domingo, 22 de septiembre de 2019 Así lo dispuso la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en virtud del feriado provincial por el Día de la Virgen de la Merced. La ACOR abrirá sus puertas normalmente. En cambio, el Centro Emisor de Licencias de Conducir permanecerá cerrado. Las dependencias administrativas no atenderán al público, y el resto de los servicios funcionará con guardias.



La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informa que el martes 24, feriado provincial por el Día de la Virgen de la Merced en Capital, no habrá servicio de recolección de residuos. Por esta razón, se recomienda a los vecinos no sacar las bolsas a la vía pública, para contribuir con la higiene de la ciudad.



OTRAS DEPENDENCIAS

Por otra parte, la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) abrirá ese día sus puertas al público normalmente, en tanto que el Centro Emisor de Licencias de Conducir permanecerá cerrado.

La oficina de la Dirección General de Defunciones, ubicada en 25 de Mayo 1132, atenderá el 24 con una guardia que funcionará de 7 a 18 para trámites relacionados con sepelios, mientras que los cementerios San Juan Bautista y San Isidro estarán abiertos de 7 a 19. Tránsito y Guardia Urbana trabajarán con personal de fines de semana y feriados, al igual que las ambulancias del sistema de Emergencias.

El martes, el Tribunal de Faltas mantendrá una guardia de 8 a 16, exclusivamente para trámites relacionados con secuestros preventivos. En tanto, la Caja Municipal de Préstamos ese día tendrá un cajero de guardia, que funcionará de 8 a 17, solo para el cobro de multas y secuestros.

Los mercados, tanto el de Productos Frescos como el de Abasto, abrirán el martes solamente por la mañana, de 7 a 13, mientras que las demás oficinas administrativas municipales no funcionarán, y volverán a hacerlo normalmente el miércoles 25.