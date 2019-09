Vecinos de toda la región disfrutan del 2º Master Internacional de Karting

Domingo, 22 de septiembre de 2019

Con notable presencia de público, la ciudad es sede del evento deportivo que reúne a corredores del país, como así también de Uruguay, Brasil y Paraguay. Las competencias, divididas en diferentes categorías, concitan la atención de cientos de personas.



“Esta es una apuesta del intendente Eduardo Tassano que nos da la oportunidad de poder mostrar a nuestra ciudad y de poner a Corrientes como vidriera y como referente turístico de la región”, resaltó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco.



Tras la ansiada espera, finalmente arrancó el 2º Master Internacional de Karting en la ciudad, que se lleva adelante en el circuito callejero instalado en la Costanera Sur. Ante la presencia de cientos de vecinos tanto de Corrientes como también de Resistencia y de la región, los más de 150 pilotos de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay ya hicieron rugir los motores de sus máquinas y despliegan su destreza para deleite de los presentes.



Fanáticos de los fierros, como así también curiosos y público en general se acercaron desde horas tempranas para observar y tomarse fotos con cada una de las sorprendentes máquinas que forman parte de la competencia y escuchar el rugido de sus motores.



Este evento, con acceso libre y gratuito, organizado entre la Municipalidad de Corrientes y la Asociación Correntina de Pilotos, posibilita potenciar el turismo en la capital del Taragüi, y consolidarla como una ciudad deportiva, amigable y de eventos.



“Estamos viviendo la primera hornada de este Máster Internacional de Karting que se desarrolla hoy y mañana a partir de las 9, en un marco inmejorable. Ya están todos los boxes listos, el circuito, los pilotos se sintieron muy cómodos en el recorrido y también contentos, porque las familias y vecinos se vuelven a acercar a este tipo de espectáculos con entrada libre y gratuita en nuestra Costanera Sur”, señaló el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco, minutos antes de la largada.

Según consideró el funcionario municipal, se trata de “un circuito callejero pensado justamente en un lugar emblemático de la ciudad con un doble objetivo, deportivo pero también turístico, en lo que es un evento que luego se replica en toda la región y países limítrofes”.

“Esta es una apuesta del intendente Eduardo Tassano, que nos da la oportunidad de poder mostrar a nuestra ciudad y poner a nuestra ciudad como vidriera y como referente turístico de la región, generando que Corrientes se siga posicionando como una ciudad de eventos”, remarcó Lorenzo Brisco.

En ese marco, recordó inmediatamente “el constante acompañamiento del Gobierno de la Provincia, que apuesta al turismo de la provincia y de la ciudad y hace que eventos como este que estamos viviendo aquí en la Costanera Sur, gracias al trabajo de distintas áreas de la Municipalidad, en coordinación con la Asociación Correntina de Pilotos”.

Asimismo, el funcionario municipal hizo hincapié en el turismo y el consecuente desarrollo económico que se consigue con la realización de este tipo de eventos, dado que concita la llegada de cientos de personas que generan un movimiento importante: “Acá se encuentran más de 150 pilotos, que vienen con sus equipos, con sus familias, más sus seguidores de este tipo de eventos automovilístico de la región que vienen a verlo, lo cual también genera un movimiento y un desarrollo económico que se traduce a la vez en empleo para cada uno de los vecinos de la ciudad, así que estamos muy contentos en este primer día de la segunda edición de este Máster”, indicó.



DÍA DE CLASIFICACIÓN

Ante un multitudinario marco, inició exitosamente el 2° Master Internacional de Karting se llevó a cabo en la Costanera Sur, con más de 150 pilotos de Argentina y de los países vecinos Uruguay, Brasil y Paraguay.

Los participantes se dividieron en las siguientes categorías: Infantiles, 150 cc Novicios, 150 cc (155 kg), 150 cc (170 kg), 150 cc (190 kg), 150 cc (200 kg), Yamaha monomarca 125 cc, Yamaha 125 cc Senior; y F400 Internacional.

Este sábado inició la inscripción y posterior verificación técnica de los vehículos, tras lo cual se hicieron las primeras pruebas de clasificación. Mañana domingo, se realizarán las pruebas libres y las carreras finales.

En esta oportunidad, el circuito contó con una ampliación de más de 200 metros con respecto a la edición anterior del evento, por lo que fueron 800 metros de carrera. Además, se contó con la novedad de un nuevo sistema de cronometraje, el cual se pudo ver a través de las pantallas gigantes desplegadas alrededor de la pista, y seguir mediante una aplicación desde los celulares.



LOS PILOTOS, A FULL

Luis Gebhard es un piloto local que compite en la Yamaha 125 Senior. “Esto es un evento muy lindo que a todo piloto le gusta correr, un Master como este en un (circuito) callejero suma mucho para el piloto; es un evento donde mucha gente te puede ver, en donde hay mucha velocidad, y para todo piloto es muy lindo”, valoró. Seguidamente, exteriorizó su deseo de que “se mantenga en el tiempo y que en un futuro podamos tener por fin nuestro circuito”.

“Este tipo de eventos, con una gran cantidad de pilotos y de equipos, van a sumar mucho al trabajo y a la economía de Corrientes. Para correr nosotros tenemos que hacer 170 kilómetros, mínimo, y acá Corrientes es un punto clave que nuclea cuatro provincias: Corrientes, Resistencia, Formosa y Misiones”, analizó Luis. “Estamos bien en el medio -acotó, referenciando geográficamente- y tenemos mucho potencial”.

Héctor Miola es un corredor correntino que compite en la categoría 170. “Esta es la segunda vez, la primera vez fue el Master anterior y esta es la segunda vez que corro acá”, recalcó. “La verdad que está lindo; éste es más largo, vamos a ver qué podemos hacer porque yo estoy recién arrancando en esto y no tengo mucha experiencia; estoy siguiéndole a mis amigos que son ellos los que me trajeron acá”, afirmó.

Martín Vallejos, de Resistencia, corre hace ocho años y es uno de los pilotos que participa en el Master en Corrientes. “Con esto que está haciéndose, la organización, es increíble, años hace que no tenemos un evento como este en el norte de la Argentina”, valoró.

“Vengo en familia, somos un equipo de 15. Vinimos en mayo, hace cuatro años atrás participamos también y estamos acá de vuelta, haciendo fuerza”, expresó.

Federico Clinis es otro competidor chaqueño que se hizo presente. “Competía cuando era más chico, hace cinco años atrás y ahora arranqué de vuelta este año, estoy compitiendo en el campeonato de Formosa, y todavía no pudimos salir a probar, pero aparentemente, todo el circuito está muy lindo”, consideró el corredor de categoría Yamaha.

“La verdad que me parece muy lindo, también lo tomamos como exhibición, para que los pilotos se integren y me parece perfecto, más en fin de semana y en la Costanera de Corrientes”, resaltó.



GRAN MARCO DE PÚBLICO

Edgardo es un vecino que se acercó en familia a disfrutar del evento. “Los traigo a todos los chicos para que disfruten de la propuesta que una vez al año”, dijo. “Ahora, pasa, porque antes no teníamos nada de esto”, diferenció el vecino. “Así que los traemos acá a los chicos para que disfruten de la propuesta”, reiteró.

“Está buenísimo porque hay equipos de todos lados y te permiten ir a los boxes, que es lo más interesante de todo, entonces los chicos se van metiendo un poco ahí con los kartings”, acotó Edgardo. “Para mí es maravillosa la propuesta”, cerró.

Rubén es otro vecino -en este caso, de la ciudad de Resistencia- que vino a Corrientes a observar el espectáculo. “Me encanta. Realmente es una propuesta muy buena esta. Para todos a los que nos gustan los fierros esto es espectacular”, celebró.

“Venimos a pasar una tarde muy buena y realmente con el mate acá acompañando es un día espectacular, así que realmente se pasaron con la organización”, destacó Rubén. “Mañana estaremos acá de nuevo otra vez”, prometió, expectante.