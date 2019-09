Los increíbles precios que se pagaron por el saco de Gallardo y una réplica de la Libertadores

Viernes, 20 de septiembre de 2019

El salón Rojo de la Rural se vistió de gala para recibir al campeón de América. Alrededor de 600 invitados, distribuidos en más de 70 mesas, disfrutaron de una noche distinta, que se viene repitiendo año tras años desde la llegada de Rodolfo D'Onofrio a la presidencia de River.





Fue la sexta edición de la cena solidaria de la Fundación River, entidad presidida por Clara, la hija del mandamás del club de Núñez. Y se recaudaron 34.880.000 pesos.



Además del plantel profesional, el cuerpo técnico, la dirigencia del club y el secretario técnico Enzo Francescoli, hubo otros invitados de lujo: glorias de la institución, como Norberto Alonso y Ubaldo Fillol; otros ex jugadores, como Hernán Díaz y Guillermo Rivarola; hombres de la política, como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y otras personalidades destacadas, como el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes y el director de Red Solidaria, Juan Carr.



Si bien el evento no tuvo la efusividad de otras oportunidades, sí contó con momentos de emoción y de clímax. Como cuando el conductor del evento, Mariano Iúdica, reconocido hincha de River, le preguntó arriba del escenario a Enzo Pérez (junto a él estaban Javier Pinola, Exequiel Palacios y Gallardo): “¿A cuánto subastamos a ésta?”, señalando una réplica de la Copa Libertadores ganada en Madrid, autorizada por Conmebol.





El mendocino le respondió, sonriente: “Ésta no tiene precio”. Enseguida recibió una ovación: "¡Enzo, Enzo!". La réplica se la llevó una empresa que pagó 3 millones de pesos.





La victoria por 3 a 1 sobre Boca en Madrid fue el eje central. Algunos se animaron al cántico de cancha que dice: "Tomala vos, dámela a mí, el que no salta murió en Madrid".



Y hubo otra subasta con un kit de souvenirs de la final más importante de la historia del fútbol argentino y sudamericano: los guantes de Franco Armani, la careta de Oso de Lucas Pratto, los botines de Juanfer Quintero, la camiseta del Pity Martínez, el sombrero tipo turbante de Enzo Pérez y papelitos de los festejos. Otra empresa se los llevó por cinco millones de pesos.



Antes de realizarse esa subasta, se dio uno de los momentos más risueños. Luego de que Juanfer le respondiera a Iúdica que "ya queda poco para volver", Armani mostró una faceta desconocida: la de humorista. "Se le terminaron las vacaciones", lanzó el arquero de River, despertando las carcajadas de todos. Luego abrazó al colombiano.





Gallardo también tuvo su protagonismo en las subastas. Se sorteó el saco que utilizó en la Recopa Sudamericana. Un empresario ligado a los medios de comunicación se lo llevó por 3,2 millones de pesos.



Y antes, Nacho Scocco, Gonzalo Montiel, Milton Casco y Lucas Martínez Quarta subastaron el micro descapotable de Vía Bariloche con el que dieron la vuelta olímpica el 23 de diciembre del año pasado para festejar en el Monumental la Copa Libertadores. Se fue a cambio de 3,5 millones de pesos.



Leonardo Ponzio, muy ovacionado, entregó su camiseta y cinta de capitán del día que levantó la Recopa Sudamericana tras el triunfo sobre Atlético Paranaense. También, una planilla con indicaciones tácticas enmarcada y firmada por los jugadores. Ese combo se fue por 2,3 millones de pesos.



Un partido en el Monumental contra el cuerpo técnico fue subastado por Nacho Fernández y Matías Suárez, quienes consiguieron 1,6 millones de pesos, mientras que Julián Alvarez, Nicolás De La Cruz y Zuculini fueron los primeros en subir al escenario para subastar una butaca del Monumental, rematada en 500 mil pesos.



Como es habitual, los jugadores se repartieron en las diferentes mesas para comer el postre con los invitados, que pudieron charlar y tomarse fotos con ellos.



Antes, aparecieron Pity Martínez, Jonatan Maidana y Camilo Mayada en las pantallas, tres integrantes de este plantel hasta hace poco tiempo y también campeones de América, quienes dejaron sus mensajes a través de un diálogo a la distancia entre ellos, muy bien editado y compilado por el área de audiovisuales de River.





También se mostró el trabajo de la Fundación River y hubo una compulsa para sortear un premio con un aporte económico entre tres escuelas de fútbol: una de Rosario, otra de Chaco y otra de Jujuy.



"Para nosotros, siempre es un placer venir. Rescato el valor de todo el plantel, que colabora permanentemente con la Fundación, siempre al pie del cañón para lo que sea, de viaje o acá, para intentar colaborar con nuestro granito de arena. Es lo menos que podemos hacer. Nos debemos al público, a nuestra gente. Y la mayoría de nosotros sabemos de qué se trata todo esto porque venimos de abajo", expresó Gallardo, para dejar un mensaje cargado de valor.





Al final, todo el plantel se subió al escenario con los títulos de la temporada 2018-2019: la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. Y al grito de "¡Dale campeón, dale campeón!" y con papelitos que adornaron la escena, los despidieron, con la esperanza de que en poco tiempo se repitan los logros.



"Gracias por todo lo que lograron y ahora vamos por más. Vamos por todo", arengó D'Onofrio.





El mensaje anti Sociedad Anónima

Se sabe. Rodolfo D'Onofrio es un defensor de las asociaciones civiles sin fines de lucro. De hecho, bajo su presidencia, River se pronunció a través de su Comisión Directiva y de la Asamblea de socios en contra de las sociedades anónimas. Pero, por si hiciera falta recordarlo, el presidente del club de Núñez lo ratificó arriba del escenario en la fiesta de la Fundación River. Y, parafraseando a Gallardo, reafirmó que tuvieron que tener "la guardia alta".



"Somos una institución que tiene valores, que sabe muy bien qué quiere, que no tiene miedo de decir lo que quiere o cree. Y muchas veces la pasamos mal, porque en la Argentina a veces parece que hay que acomodarse al poder de turno. Y nunca lo hicimos. Siempre hicimos lo que creímos que teníamos que hacer. Y, con mucho respeto, en más de una oportunidad tuvimos que tener la guardia alta para cuidar nuestro proyecto y nuestra idea. Por ejemplo, que nuestro club va a ser una sociedad civil sin fines de lucro. Y eso no lo van a cambiar nunca. Nadie", expresó D'Onofrio con fuerza, mientras recibía aplausos.



¿Habrá sido un mensaje para Mauricio Macri? Es que el presidente de la Nación siempre tuvo en mente la idea de poner en marcha un proyecto para habilitar la figura de la sociedad anónima en los clubes.





En tanto, el presidente de River también refrendó su visión y su idea del trabajo en equipo. "En estos cinco años, me di cuenta que era cierto algo que siempre pensaba: si uno tenía un proyecto y un equipo, se podían alcanzar los objetivos. Y ese cuerpo técnico fue logrando que distintos jugadores y distintas formaciones fueran siempre un equipo. Hay grandes individualidades, pero siempre es un equipo que tiene claro qué tiene que hacer. Eso es lo que siento y percibo. Los veo convencidos de una idea, de que se puede ir a ganar con respeto por el rival y con algo muy importante: están basados en la humildad. Sobre esa humildad construimos todo. Hay que ir, llegar y obtener lo que uno quiere, pero teniendo conciencia de que existe el resto y también juega", expresó D'Onofrio.