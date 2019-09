Horóscopo para hoy 20 de septiembre del 2019 Viernes, 20 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Adquirirás mayor confianza y tenacidad para integrar cambios. Nuevos hobbies o aficiones aparecerán para recrearte y disfrutar.



Amor: Período ideal para las reconciliaciones y para explorar nuevos horizontes con personas que tú piensas que son inalcanzables.



Riqueza: Debes ser muy pero muy precavido y no hacer gastos superfluos si no quieres que tu economía se vea demasiado resentida.



Bienestar: Si tienes el hábito de pensar que no puedes tener más de lo que tienes, llegó el momento de cambiar de pensamientos negativos y disfuncionales.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tus sentimientos están siendo usados en contra tuya. Imponte para evitar ser blanco de injusticias. Nuevas oportunidades laborales.



Amor: No dejes pasar la oportunidad de mostrar tus sentimientos a aquella persona que crees ideal para ti. Déjate llevar.



Riqueza: Se muy cuidadoso a la hora de atender los encargos de tus superiores. Ahí reside la capacidad de evitar cometer errores.



Bienestar: Apégate fielmente a los compromisos en los que te involucras. No tomes tus promesas a la ligera. Esto hará que seas tomado en serio.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Hoy tu compañerismo y comprensión serán puestas bajo la lupa. Apégate a tus principios cuando debas tomar una determinación.



Amor: Deberás renunciar a ciertas actividades si pretendes que tu relación actual tenga éxito. Medita los pros y contras de esto.



Riqueza: Día de complicaciones de principio a fin. Te será difícil apegarte a tu itinerario para la jornada. Cultiva tu paciencia.



Bienestar: Debes aprender a tomar las criticas constructivas como lo que son. No tiene sentido ponerse a la defensiva y desaprovechar la oportunidad de crecer.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Andarás sin rumbo, como perdido por la vida. No sabrás cómo responder ante ciertos cuestionamientos familiares.



Amor: Si te lo propones, puedes definir a tu favor cualquier situación afectiva que te esté causando daño. Es cuestión de sincerarse.



Riqueza: Estás en un período muy favorable respecto a tus finanzas. El dinero fluye y te sentirás más tranquilo, pero no derroches.



Bienestar: Toma la palabra de tus colegas con pinzas y basa tus acciones en lo que posees hoy. Deja de lado las proyecciones poco concretas y comprobables.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Emocionalmente te sentirás muy bien durante todo el día y, para rematar, el fin de semana será genial con amigos y familiares.



Amor: Disfruta de los buenos momentos, esto hace que te dispongas a vivir a pleno. Se abrirán de par en par las puertas del amor.



Riqueza: Quizá hoy no sea el momento idóneo para tomar decisiones importantes que afecten a tu situación económica.



Bienestar: No puedes estar en todas, vas a terminar estresado o con pastillas para los nervios. Delega algunas tareas en alguien de confianza.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu vida social va a estar muy animada, no tendrás tiempo de atender a todos los compromisos que tienes anotados en tu agenda.



Amor: En el amor, podrás afianzar el vínculo que vienes construyendo. Y en la amistad, formarás nuevas alianzas.



Riqueza: En el trabajo todo se presenta con buenas perspectivas. Una propuesta reciente puede entrar en fase de realización.



Bienestar: Descansa algo más de lo normal porque lo necesitas. Es buen día para reciclarte por dentro y escuchar lo que te pide tu alma.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Revisa tu agenda y verás que hay algunas llamadas que llevas tiempo posponiendo. Es momento de poner en orden ciertas cosas.



Amor: Estás óptimo para relacionarte con nuevos romances y formalizar uniones. Un contacto laboral puede llegar a ser un intenso amor.



Riqueza: Buen momento para los asuntos económicos. Tu capacidad ha demostrado que eres apto para estar en altos niveles de la compañía.



Bienestar: Una Luna inquieta te provocará para moverte y hacer cosas diferentes. Te sentirás lleno de vitalidad y energía para cualquier plan que te propongan.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tendrás algunos problemas de salud, dolores de cabeza, infecciones e inflamaciones. Riesgo alto de accidentes.



Amor: Perdonar es lo inteligente. Puede que tu pareja te inste a asumir compromisos serios pero, si no estás seguro, tómate tu tiempo.



Riqueza: Puedes gozar de un incremento en la calidad de vida, trata de concentrarte en controlar los gastos y ganar en seguridad.



Bienestar: Cuando se trate de combinar fuerzas, no sabes en quién confiar. Si unes fuerzas con la persona adecuada, se te abrirán nuevos campos de posibilidades.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Las invitaciones significan un cambio bienvenido, trata de no dejarte distraer demasiado de los reales problemas.



Amor: La influencia de los astros indica que vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón.



Riqueza: Se perfilan importantes decisiones profesionales y tendrás una ocasión única para aumentar tus ganancias en forma rápida.



Bienestar: Elige a los que saben compartir tus secretos y te responden con lealtad. Aléjate de los que sólo se acercan por interés.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Hoy tendrás la oportunidad de lucirte frente a un grupo, te ganarás la confianza de alguien que es muy importante en el ámbito laboral.



Amor: Podrías sentirte indeciso respecto a un compromiso social. Haz el esfuerzo para que tu humor cambie a tiempo para la invitación.



Riqueza: Tus gastos deben limitarse al mínimo ya que vienen épocas en donde los ingresos no serán los esperados. Ahorra con visión de futuro.



Bienestar: Cualquiera que sea tu profesión, lo más importante es la visión práctica de los asuntos que tienes entre manos, para una acción positiva.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Puede que un pequeño problema familiar te aparte de algunas ambiciones personales. Sin embargo, estos sólo quedarán aplazados.



Amor: Estás bajo un influjo ardiente y es un buen momento para disfrutarlo. Demuestra tu sentimiento pasional sin tapujos ni inhibiciones.



Riqueza: Los vaivenes económicos pueden significar cambio de dirección en tus proyectos. Si quieres salir airoso, tómalos con flexibilidad.



Bienestar: Debes deshacerte de las fobias y miedos que te paralizan, si quieres seguir avanzando. Algo te está advirtiendo que pongas manos a la obra.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Recuerda que te irá mejor si no entras en conflictos con los demás. No puedes pensar que el mundo está contra ti, mejor revisa tu comportamiento.



Amor: El factor suerte está hoy de tu parte. Tu realidad en el amor y en el dinero puede verse modificada de forma inminente.



Riqueza: No tires papeles sin estudiarlos antes, porque puede que te equivoques y luego no puedas remediarlo. Mejor, revisa bien antes de tirar.



Bienestar: Las fuertes emociones repercuten en tu salud. Dolores de cabeza y alergias son casi siempre desencadenantes de esos momentos.