Horóscopo para hoy 19 de septiembre del 2019



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Serás el centro de atención de algunas personas importantes en tu camino. La necesidad de destacar te puede jugar una mala pasada.



Amor: Llamarás la atención de quien tanto te gusta, aunque tendrás que esperar para establecer un contacto estable. Paciencia.



Riqueza: Confía en tu intuición, que te guíe hacia ganancias monetarias. Si tus presentimientos te aconsejan lo contrario, no sigas.



Bienestar: Si se te presenta una oportunidad para viajar, tómala. Olvídate de todas las cosas que tienes que hacer, es hora de ampliar tus horizontes.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: No importa la situaciones que te toque vivir, siempre resuelve tus problemas mediante el dialogo. Evita conflictos físicos.



Amor: Aprende a imponerte ante aquellas actitudes negativas por parte de tu pareja. Solo así entenderá que debe modificarlas.



Riqueza: Recuerda que en un ambiente laboral competitivo, la imagen que proyectas es muy importante. No te dejes estar.



Bienestar: No puedes transitar una vida cargada de egoísmo y banalidad o conocerás la más cruenta y profunda soledad en ella. Redefine tus parámetros.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Algunas promesas que te hicieron podrían ser huecas y un encuentro sería pospuesto. El diálogo con allegados resultará interesante.



Amor: No tengas miedo de decir lo que sientes. No tienes que sufrir en silencio y, si callas, en realidad las cosas pueden empeorar.



Riqueza: Algunos gestos generosos cruzarán tu camino, y tus finanzas. Esto facilitará las cosas para que puedas tomar tu destino.



Bienestar: Realiza un esfuerzo para reconocer las señales, los verdaderos afectos pueden estar más cerca de lo que supones. Agudiza tu visión.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Algunas personas están esperando que tengas una definición. Toma una decisión y juégate por los ideales que tienes.



Amor: En la medida en que estés seguro de lo que quieres y de la verdad de tus sentimientos, te podrás proteger de penas y tormentos.



Riqueza: Tendrás trastornos económicos y dificultades de todo tipo, pero si actúas sin precipitación podrás superar la situación.



Bienestar: Trata de no quedar atrapado en sentimientos de inseguridad o dudas. Confía en tus emociones y lograrás tus objetivos.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: El espíritu de servicio te hace sentir muy bien, entre más ayudes a otras personas y te sientas útil, tu actitud será más segura.



Amor: Aumentará tu necesidad de sincerarte y llegar a tu pareja con honestidad y sabiduría. Armonía y buena comunicación en puerta.



Riqueza: Utiliza tu ingenio y poder de convencimiento para tener más beneficios. Contarás con la suerte de hacer buenas negociaciones.



Bienestar: Si no tomas las exigencias de la vida con filosofía, terminarás con un enorme pico de estrés. Ve las cosas de una manera menos rígida.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Las cosas no pueden forzarse, aprende a dejar fluir y tener tolerancia aunque no estés de acuerdo. Escucha y guarda silencio.



Amor: Desaparece toda incertidumbre y la ternura regresa a tu vida. Se inician noviazgos y muchas parejas deciden casarse.



Riqueza: Liquida deudas y libérate de asuntos inconducentes. No pierdas tu tiempo y usa tu inteligencia en estrategias productivas.



Bienestar: En los peores momentos, agota todos tus recursos para solucionar tus problemas. No te quedes sentado esperando la solución desde afuera.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Grandes cambios de proyección personal en tus relaciones familiares. Te sentirás seguro, romperás las cadenas que cargas desde hace años.



Amor: No le restes importancia a este estado de felicidad que has logrado en el plano sentimental. Recuerda que te ha costado mucho.



Riqueza: Las cuestiones de dinero deben contemplarse a largo plazo, planifica el futuro para no lamentarte luego.



Bienestar: Debes de preocuparte en cambiar aquellos hábitos cotidianos que influyen negativamente en tu salud, como el cigarrillo, alcohol y la mala alimentación.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Todos exigirán atención, dinero, consejo, pero nadie se hará eco de tus problemas. No será tu mejor momento, todo te costará.



Amor: En el día de hoy estarás alegre y muy comunicativo. Te mostrarás accesible, lo cual te facilitará el contacto con tu pareja.



Riqueza: Tus asuntos pueden mejorar, salvo que por ansiedad intentes definir tratos que todavía necesitan madurar. Actúa objetivamente.



Bienestar: Tu manera despreocupada de asumir las cosas te evita el estrés pero te provoca fatiga o vértigo. Tienes que descansar y meditar más las situaciones.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Inquietudes financieras te ponen a la defensiva en el trabajo. Bien en amores y con tu familia. No habrá grandes sobresaltos.



Amor: Vas a sentir celos o envidia de alguna persona cercana. Sin embargo, es pasajero este momento de crisis personal.



Riqueza: Tienes altas probabilidades de encausar las cuestiones y llegar a conformar un interesante estado de equilibrio económico.



Bienestar: Más vale prevenir que curar. Evita asociarte con quien conoces a medias. Puedes terminar preso de una trampa que te saldrá muy cara.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Se avecinan momentos de gran complicación y todo depende de tu control de la situación. Surgen malentendidos con amistades.



Amor: En algunos casos las relaciones se demoran y en otros aparece una nueva amistad. La vida amorosa marcha a un ritmo muy agradable.



Riqueza: Sigue a la mayoría y adopta un enfoque convencional para tus finanzas. No hagas movidas osadas, por ahora estate quieto.



Bienestar: Emprende nuevas rutas a través de salidas o paseos en grupos. Esto debe permitirte apuntalar los inconvenientes afectivos que te afligen.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Hay situaciones ocultas las que no te dejan ver las cosas con claridad. Eres una persona muy astuta pero estás mezclando.



Amor: Te conviene tener más prudencia en los asuntos afectivos, ya que tu talante no está a la altura requerida.



Riqueza: En el trabajo o en los estudios, tendrás éxito sólo si muestras una actitud más flexible y cooperativa con los demás.



Bienestar: En tu familia las cosas no están bien, cada uno está siguiendo sus intereses. Es mejor que conversen si quieres que las cosas funcionen.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Se activarán y ejecutarán los planes con interesantes perspectivas. Llega una importante noticia que desbloqueará una situación conflictiva.



Amor: Acalorados debates en el seno de la pareja. Trata de no sacar conclusiones apresuradas y olvídate de causas pendientes.



Riqueza: Cuando de dinero se trate, concede el beneficio de la duda. Aunque no los convenzas, en realidad sabrás de lo que hablas.



Bienestar: Deja que te ayuden, verás que las cosas son más sencillas de lo que crees. Trabaja con los temas de gestión del tiempo y la carga de trabajo.