“Morenita” Marín acordó una pena de 12 años y no será juzgado Jueves, 19 de septiembre de 2019 El líder narco de Itatí aceptó su culpabilidad en los delitos que se le imputaban y reconoció ser reincidente. Se le aplicó una multa y se le secuestrarán sus bienes. Permanecerá alojado en la cárcel de Marcos Paz y no podrá pedir su excarcelación.





El considerado líder narco de la localidad de Itatí, Federico Sebastián “Morenita” Marín, acordó una pena de 12 años de prisión y no será parte del juicio de la megacausa Sapucay en la que ya fueron excarcelados el ex intendente Natividad Roger Terán y su vice Favio Aquino.



Fuentes judiciales informaron que Marín acordó un juicio abreviado con el fiscal federal Juan García Elorrio, por lo que deberá cumplir una pena de 12 años de prisión al confesar ser miembro de una asociación ilícita, y la coautoría en el comercio de estupefacientes agravado por servirse de menores de 18 años y por la participación de funcionarios públicos.

Se declaró reincidente y el Tribunal Oral Federal Nº 3 le aplicó una multa y el decomiso de sus bienes.



Marín quedará alojado por el momento en la cárcel de Marcos Paz. No podrá tramitar su excarcelación por ser reincidente. Deberá cumplir al menos 10 años de prisión para pretender recuperar su libertad.



“Morenita” Marín era considerado el líder de uno de los tres clanes narcos que operaban en Itatí, junto con Carlos “Cachito” Bareiro, que actualmente está siendo juzgado en la causa Sapucay, y Luis “El Gordo” Saucedo, capturado hace semanas en la ciudad de Pilar, República del Paraguay.



Marín fue detenido el 12 de octubre del año pasado. Fue hallado en una vivienda de la ciudad de Itatí, donde se encontraba armado con una pistola 9 milímetros. La negociación llevó varias horas y participaron del procedimiento cerca de 20 miembros de la GNA, que aseguraron el perímetro desplegando un operativo cerrojo para impedir cualquier intento de fuga.



Era buscado desde 2015. Según la investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) a cargo de Diego Iglesias, Marín y la banda se encargaban de distribuir la droga en siete puntos claves del país: Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y la Villa 21 de la Capital Federal. Además de Marín, Terán y Aquino, otros 6 acusados en la misma causa acordaron mediante sus defensas penas de entre 3 y 6 años de prisión con el fiscal Elorrio, y también fueron excarcelados.



Ellos son los imputados Sergio Alfonzo; Teodoro López; el segundo comandante de Gendarmería Nacional, Gabriel Alcaráz; la cuñada del viceintendente, Corina Noguera; el hermano de Corina, Francisco Noguera (28); y Hebelin Aída Aquino (30), hermana del ex viceintendente.



En tanto, Federico Neme (32), el prefecto Julio Saucedo (27) y la cabo de la Policía de Itatí, Gabriela Quintana (31), acordaron con el fiscal sus absoluciones y fueron excarcelados.



Por otra parte, otros 14 imputados también fueron a juicio abreviado, pero acordaron penas con el fiscal que no son excarcelables, por lo que permanecerán en prisión.