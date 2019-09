Macri visita un jardín de infantes hecho con plata de la valija de Antonini Wilson

Miércoles, 18 de septiembre de 2019

El intendente peronista de Tafí Viejo, muy cercano al gobernador Juan Manzur, se niega a autorizar su inauguración.





El presidente Mauricio Macri viajará este miércoles a Tucumán y visitará un jardín de infantes construido con fondos incautados al empresario venezolano Guido Antonini Wilson, quien intentó ingresar ilegalmente al país en 2007.



El mandatario tiene previsto volar a la provincia durante la tarde y se espera que primero se dirija en helicóptero hacia la comuna 7 de Abril, en la zona sureste de la provincia, casi en el límite con Santiago del Estero, donde primero recorrerá obras de renovación de las vías del tren Belgrano Cargas, que volverá a operar tras 27 años de inactividad.



Luego se trasladará hacia Tafí Viejo para visitar el jardín de infantes "Estrellita para la Nueva Esperanza", construido con fondos recuperados de la corrupción. En concreto, el predio se levantó con parte del dinero que el venezolano Antonini Wilson intentó ingresar a la Argentina en 2007, durante la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.





Detrás de la obra, que está finalizada hace cuatro meses, se esconde una disputa política: el establecimiento todavía no comenzó a funcionar debido a que el intendente peronista de esa ciudad, Javier Noguera, se niega a autorizarlo.





Si bien desde Juntos por el Cambio sostienen que la traba esconde fines proselitistas y apuntan contra el gobernador Juan Manzur y Noguera, uno de los intendentes más próximos a su gestión; desde la Municipalidad de Tafí Viejo aseguran que, en realidad, no se habilita a ese espacio de primera infancia debido a que le falta un certificado de final de obra.



La visita de Macri ocurre además en momentos que Manzur se encuentra en Estados Unidos encabezando una misión como presidente pro témpore de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR), que se extenderá hasta el próximo sábado.



El caso de la valija

El 4 de agosto de 2007, una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria obligó a abrir la valija de Antonini Wilson cuando llegaba al país en un vuelo privado con el entonces director del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, y el entonces presidente de Enarsa, Exequiel Omar Espinosa.



El vuelo había sido contratado por Espinosa para el trayecto desde Venezuela al Aeropoarque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires. Además viajaron directivos de la firma venezolana Pdvsa.



El dinero -cerca de 800 mil dólares- fue descubierto por María Luján Telpuk, una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que ese día estaba a cargo del equipo de rayos X y advirtió que una de las valijas no había pasado por ese control. Telpuk insistió hasta que se abrió ese equipaje y se encontró el dinero, que fue secuestrado.



En julio pasado, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa. En la acusación quedaron imputados por el supuesto intento de "recepción de dinero con el fin de aplicarlo a una operación de lavado de activos".



Se sostuvo además que la plata habría tenido como destino ser usada "para la financiación de campañas políticas y/o el enriquecimiento de funcionarios públicos".