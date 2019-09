Alberto Fernández declaró que tiene bienes por sólo 3 millones de pesos

Miércoles, 18 de septiembre de 2019

Presentó la documentación como candidato ante la Oficina Anticorrupción. Cristina había presentado números similares.





Después de oficializada su candidatura a presidente de la Nación, Alberto Fernández (Frente de Todos) presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) su declaración jurada de bienes. Con un patrimonio de unos 3 millones de pesos, sumó en 12 meses poco más de 800.000 pesos.



La campaña electoral iniciará formalmente el 27 de septiembre, exactamente un mes antes de que se celebren los comicios generales en octubre. En plena gira, reuniones y armado político el candidato presidencial del espacio que comparte con Cristina Kirchner, cumplió con el trámite ante la OA. Corresponde al período fiscal 2018.





Entre sus principales bienes se encuentra una vivienda de 175 metros cuadrados ubicada en Capital Federal y valuada en 962.282 pesos, teniendo la titularidad total de la casa. Equivale a poco más de 16.000 dólares. Esta valuación de bienes es valor fiscal, ni siquiera es la cotización de mercado.



En el caso de Fernández, no es el lugar donde vive, de todos modos: lo hace en un departamento de Puerto Madero, que, según contó el propio Fernández, se lo prestó el publicista K Enrique "Pepe" Albistur.



Por otro lado, Fernández declaró un Toyota Sedan, modelo Corolla 2016, ingresado ese mismo año a su patrimonio. Su valor declarado es de 410.000 pesos.



Sin depósitos en dólares, el ex jefe de Gabinete cuenta con tres cajas de ahorro en pesos, una sin dinero, otra con 1.094 pesos y la tercera con 60.929 pesos. Asimismo, en la cuenta corriente declara sólo contiene 646,02 pesos.



Alberto Fernández declaró entre sus bienes, además, la tenencia accionaria del 50% de Inmueble Callao SA firma que ingresó a su patrimonio en 1991.



Respecto al total de bienes de hogar, el candidato presidencial declaró poseer 96.596 pesos. Este ítem es un valor estimativo que incluye bienes suntuosos, a declarar con valor: por ejemplo, computadoras, TV, cuadros, etc.



Las deudas que figuran en la Declaración Jurada de Fernández superan los 400.000 pesos, Las tiene con la AFIP, con tarjetas de crédito y entidades financieras.



Así, los números de su patrimonio arroja un total de 2.929.608 pesos, 810.284 pesos más que en el período fiscal 2017.



Los gastos personales anuales declarados por Alberto Fernández son de 2.547.600 pesos, lo que arroja un promedio mensual de 212.300 pesos.





Como Cristina y lejos de Macri

El patrimonio declarado del candidato a presidente por el Frente de Todos es similar al de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner presentó una declaración jurada con bienes por 2.933.875 pesos, lo que también mostró un incremento de 800.000 pesos en un año.



Cifras alejadas de los 77 millones de pesos que declaró la ex Mandataria cuando en diciembre de 2015 dejó la Casa Rosada. Incluso en el presente declara tener menos posesiones de las que admitió tener cuando llegó junto a Néstor Kirchner al gobierno en 2003: entonces tenían bienes por 6.851.810 pesos.



Después de la muerte de Kirchner, la ex presidente le fue heredando los bienes a sus hijos. En marzo de 2016 decidió ceder en partes iguales todo su patrimonio a Máximo y a Florencia Kirchner. El líder de La Cámpora declaró el mayor patrimonio de la familia Kirchner: 143 millones de pesos, con una ganancia de 50 millones de pesos en doce meses.



Los tres millones declarados por la fórmula K están lejos de los bienes reconocidos por Mauricio Macri: más de 151 millones, quien aumentó su patrimonio en un 51% en el último período fiscal.



De los demás contrincantes de Alberto Fernández en las elecciones, sólo presentó su declaración jurada de bienes el postulante del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, quien declaró posesiones por apenas 303.580 pesos.