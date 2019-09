Horóscopo para hoy 18 de septiembre del 2019 Miércoles, 18 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tienes muchas invitaciones y te dispones a ir de fiesta. A la mitad del día estarás fatigado, así que no te excedas.



Amor: En el amor estará la clave para tu bienestar. Será un período de desafíos en lo que respecta a establecer nuevos vínculos.



Riqueza: Tu creatividad estará al máximo. Optarás por alternativas inéditas para seguir en carrera y conseguir cerrar esa negociación.



Bienestar: Si hoy no puedes viajar, al menos mantenlo en tus planes. Busca la ocasión más adelante y hallarás soluciones a los problemas actuales.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tendrás ofertas tentadoras, piensa bien antes de decidirte. Deberás tomar la decisión de viajar y estar lejos de todos.



Amor: El deseo por estar cerca de tu pareja se presentará cada vez con mayor intensidad y la satisfacción no estará ausente en ningún encuentro.



Riqueza: Sentirás que llegó el momento de tomar decisiones importantes. Discute con vehemencia, porque tu finalidad será que te comprendan.



Bienestar: Puede que las cosas no avancen tan rápido como esperabas. Es natural, a los demás les toma tiempo adaptarse y no puedes esperar milagros.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tendrás una salud muy buena. Un oportuno golpe de suerte te permitirá poner en marcha un proyecto largamente anhelado.



Amor: No es momento para comprometerte en cuerpo y alma, en especial si has iniciado una relación. Tendrás amores para elegir.



Riqueza: Oportunidad de algún cambio que te permitirá ser creativo. Vas a tener algún gasto imprevisto, pero no des gran importancia.



Bienestar: Los obstáculos no son un punto final sino el comienzo de un desafío. Hay que superarlos para seguir y encontrar tantas soluciones como sea posible.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Habrá bastante actividad en algunos aspectos de tu vida. Estarás rodeado de un ambiente rico en influencias beneficiosas.



Amor: El día de hoy puede aportarte un caudal incesante de intensas emociones y placer para compartir en la intimidad de la pareja.



Riqueza: Podrás dar un salto espectacular, tendrás que actuar en equipo. Los próximos siete días serán de ganancias y aprendizaje.



Bienestar: Cuando la presión en tu trabajo o en tu vida personal aumente, necesitarás nervios de acero. Trata de probar con técnicas de relajación.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Pueden surgir hoy oportunidades nuevas y emocionantes durante un viaje, conversando con personas o leyendo alguna revista.



Amor: Conflicto con tu pareja por querer imponer tus ideas sin escuchar. Te encuentras en un momento crítico a nivel afectivo.



Riqueza: Tus asociados te exigirán más y más, pero no aportarán lo suficiente. Período confuso para inversiones y gastos grandes.



Bienestar: Si un proyecto personal no culmina de la manera esperada, tienes que empezar de nuevo. Verás que al final era la opción correcta.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Muy importante no entablar discusiones en lo laboral hoy. Redobla tu paciencia y válete del medio que puedas para lograrlo.



Amor: No temas pedir ayuda en estos momentos difíciles por los que estas atravesando. Deja a tu pareja ser parte de tu vida.



Riqueza: Buenas nuevas te recibirán en tu trabajo el día de hoy. Finalmente el esfuerzo de tanto tiempo se ve recompensado.



Bienestar: Debes aprender a darle al trabajo la importancia que merece y no más que eso. Si dejas que te supere te arriesgas a perderte de vivir la vida.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Vives tirando flechitas al aire, que tienen como función acercar lo lejano y alegrar la vida de quienes te rodean. Sigue manteniendo tu optimismo.



Amor: Vivir en pareja no sólo es compartir la misma cama. Frente a este proyecto muestras tanta inmadurez que cansarás a tu pareja.



Riqueza: El trabajo es mucho mejor cuando va acompañado de diversión. Tienes que mezclar trabajo y alegría para ser más ameno.



Bienestar: Intenta comer sano, frutas, verduras y cereales. Las carnes blancas y las legumbres te aportarán las proteínas que necesitas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Deberás hacerte un tiempo para poder dedicarle algo de atención a un amigo que no veías hace largo tiempo.



Amor: La integridad de la pareja estará en peligro. Allegados malintencionados sembrarán la semilla de la discordia entre ambos.



Riqueza: Deja de lado las negociaciones de cualquier tipo. La jornada no se presenta favorable para ti en lo económico.



Bienestar: Ten en mente que la vida eventualmente llegará a su final, y que el tiempo no aminora su marcha. Disfruta de cada momento del que dispongas.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Intuición a flor de piel frente a una situación que te descolocará. Sumérgete en ti mismo y aprende a hacerte valer.



Amor: La expectativa que tienes con respecto a una relación que recién inicias puede cumplirse. Igualmente no dejes a tus amigos.



Riqueza: Las estimaciones que has hecho con respecto a un proyecto que tienes en común con alguien, pueden ser finalmente como calculas.



Bienestar: Resulta primordial que logres el aprendizaje correcto de una buena respiración. La hidroterapia regular es lo más indicado.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: No puedes volver atrás, comprende que es necesario pasar por diferentes etapas vitales. El pasado ha quedado atrás y debe seguir.



Amor: La satisfacción amorosa de estos días te dulcificará el carácter y vivirás muchos acuerdos sentimentales y momentos inolvidables.



Riqueza: Ideal para firmar contratos, viajar e invertir. Hay ganancias e incrementos en tus ingresos, y todo se debe a tu propio sacrificio.



Bienestar: Suelta las tensiones, la angustia es nefasta para el aparato digestivo y tú no quieres que gastritis y acidez sean cosa de todos los días.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: La inesperada reaparición de un entrañable amigo a quien hace tiempo no veías pondrá una nota de alegría en tu vida.



Amor: Estarás impaciente y querrás imponer tus ideas. La reacción de tu pareja te hará comprender que debes cambiar de actitud.



Riqueza: Todos lo planes que haces te motivan para lograr beneficios económicos a través de las inversiones o de los juegos de azar.



Bienestar: Si te sientes deseoso de imprimir un cambio notable en tu imagen, no te prives de hacerlo. Los demás notarán ese fabuloso cambio.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Sientes que recobras la seguridad y atraes la atención de la gente. Mejorarás las estrategias para captar más voluntades.



Amor: Tu actitud afectuosa y confiada te hace proclive a sufrir desengaños. Ten cuidado porque alguien puede abusar de tus buenas maneras.



Riqueza: Posibles dolores neurálgicos debido al exceso de trabajo. Trata de relajarte un poco o te saldrá más caro de lo pensado.



Bienestar: Deberás convencer a tus colaboradores de tomar nuevos desafíos. Debes defender las maneras que más te gustan para trabajar, sólo así vencerás.