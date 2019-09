Volvió Messi, pero no pudo evitar el empate del Barça Miércoles, 18 de septiembre de 2019 Barcelona no tuvo un buen pasar en la cancha del Borussia Dortmund y hasta pudo haber perdido. La Pulga regresó a las canchas y jugó la última media hora.



Un Barcelona sin brillo empató sin goles en su visita al Borussia Dortmund, este martes en la primera jornada del grupo F de la Champions League, en un partido que sirvió para la reaparición tras su lesión de Lionel Messi.



El astro argentino, que se dañó en el sóleo de la pierna derecha a principios de agosto en un entrenamiento y que no volvió al grupo hasta el domingo, empezó como suplente y jugó la última media hora, pero sin poder evitar que el encuentro se quedara sin goles.







El ‘Grupo de la Muerte’ de la Champions empieza muy igualado, ya que también hubo empate (1-1) entre el Inter de Milán y el Slavia de Praga en el otro duelo de esta primera jornada.



El héroe del partido para el Barça en Alemania fue el arquero Marc-André Ter Stegen, que desbarató varias grandes ocasiones de los locales y que paró especialmente un penal lanzado por Marco Reus.