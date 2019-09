Galantini fue sobreseído en la causa por violencia de género Miércoles, 18 de septiembre de 2019 El ex vicegobernador Eduardo Galantini fue sobreído ayer en la causa de violencia de género que había iniciado su ex pareja en octubre de 2018.



Se trata del ex vicegobernador y ex intendente de Monte Caseros que fue acusado por su ex pareja.





La decisión fue tomada en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Monte Caseros por el juez Eduardo Alegre, quien dictó falta de mérito a Galantini por lesiones agravadas hacia su ex pareja Yenhy Marina del Giorgio Torres.





En tanto, el ex intendente de Monte Caseros fue sobreseído de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y en la imputación por violencia de género.