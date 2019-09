Liberarán a un ex funcionario por la causa de los cuadernos, previo pago de una fianza de $60 millones Martes, 17 de septiembre de 2019 La Cámara Federal dispuso la excarcelación de Thomas, que ya estaba en arresto domiciliario por razones de salud. El juez Claudio Bonadio le fijó una fianza de 60 millones. En la causa por las anotaciones de Centeno solo quedan en la cárcel De Vido y Baratta



El ex director de Yaciretá Oscar Thomas será excarcelado en el marco de la causa de los cuadernos por orden de la Cámara Federal. Para concretar su libertad, el juez Claudio Bonadio le fijó una fianza de 60 millones de pesos, indicaron a Infobae fuentes judiciales.



Hasta ahora Thomas, que estuvo prófugo en un primer momento del caso, había obtenido la prisión domiciliaria por razones de salud, pero la defensa venía reclamando que se lo liberara. La fiscalía estuvo de acuerdo, teniendo en cuenta que la investigación se encuentra completa y ya se pidió la elevación del caso a juicio.



La Cámara Federal entendió "razonable el beneficio solicitado". En su fallo, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que "el imputado Thomas ha dado debido cumplimento a todas las pautas impuestas en el marco del arresto domiciliario que le fuera otorgado, demostrando un apego a las reglas disciplinarias" fijadas en el proceso.



De las causa por las anotaciones de Oscar Centeno solo quedan presos en la cárcel el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta. El empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniría, también está arrestado pero en su casa. Su defensa también pidió a la Cámara Federal su excarcelación, en un escenario similar al de Thomas.





Thomas estuvo prófugo desde el 1° de agosto de 2018, cuando estalló el escándalo de la causa de los cuadernos K y el juez Bonadio ordenó una serie de detenciones. Fue capturado el 18 de septiembre pasado en un departamento porteño. Fue procesado y embargado, por ser considerado miembro de la organización ilícita que, según Bonadio, encabezó la ex presidente Cristina Kirchner.



De acuerdo con las anotaciones de Oscar Centeno, Thomas le entregó al ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta un total de USD 1,1 millón el 12 de agosto de 2009 en la entrada del edificio ubicado en Juncal 1740. En otra oportunidad, Centeno escribió: "Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (Julio De Vido) y le dijo que el ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la corona USD 657 mil".