En los últimos 75 días hubo un femicidio cada 20 horas

Martes, 17 de septiembre de 2019

Sólo este fin de semana hubo 4 casos. En lo que va del año suman 235 víctimas.





"Durante el fin de semana hubo cuatro femicidios en nuestro país. ¡Paren de matarnos! Navila Garay, Vanesa Caro, Cecilia Burgadt, Cielo López. Tres femicidios en un día. Cuatro en un fin de semana. No aparecieron muertas, las asesinaron. El Estado es responsable".



El grito de desesperación, el pedido de auxilio lo hace Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, al referirse con esos tuits a cifras alarmantes. Los cuatro femicidios del fin de semana fueron en Chascomús (Navila Garay, 15 años), Lomas de Zamora (Verónica Cano, 38), Santa Fe (Cecilia Burgadt, 42) y Neuquén (Cielo López, 18).



En lo que va del años, de acuerdo a datos registrados por dicho Observatorio, la cifra de femicidios asciende a 235.



De acuerdo a un relevamiento de dicha entidad, la provincia con más casos fue Buenos Aires (80); seguida por Santa Fe (19), Córdoba (18) y Chaco (12). Otros datos importantes son que el 84% de los agresores pertenecía al círculo íntimo de las víctimas o las conocían, y que la mayoría de las mujeres asesinadas tenía entre 21 y 40 años.



MuMaLa, otro observatorio, difundió en julio pasado un relevamiento que hacía constar que en el primer semestre del año (entre el 1° de enero y el 30 de junio) se registraron 133 femicidios, que suponía un asesinato cada 33 horas. Entre el 1° de julio y el 15 de septiembre, hubo otros 90 homicidios, por lo que la tasa se elevó a uno cada 20 horas.



Navila Garay, de 15 años, oriunda de Chascomús, se encontraba desaparecida desde el martes pasado. Su cadáver fue encontrado ayer en una casa de fin de semana, luego de que la dueña del inmueble hiciera una denuncia. Efectivos de la Policía Científica llegaron al lugar y exhumaron el cuerpo, enterrado en la propiedad. Fue golpeada en la cabeza hasta morir. No se encontraron signos de violencia sexual.



Vanesa Caro (38) había sido incendiada por su esposo delante de sus cuatro hijos, quienes fueron testigos del hecho. Falleció este sábado tras sufrir dificultades con la traqueotomía que le habían realizado por el ataque en el partido de Lomas de Zamora.



Cecilia Burgadt (42) fue a trabajar y nunca volvió. Era enfermera de un hospital público de Santa Fe. Fue asesinada a golpes y maniatada en una vivienda del norte de esa ciudad. La Policía detuvo a su ex pareja quien se quebró y confesó horas antes del hallazgo del cuerpo.



Cielo López (18), de la localidad de Plottier, Neuquén, era intensamente buscada desde el jueves 12 de septiembre. El domingo por la tarde el cuerpo fue hallado descuartizado en una zona de espigales, próximo al río Limay, en una zona de casas quintas del Paraje China Muerta, Neuquén.



"Estos hechos no son casos aislados, no las encuentran muertas, son víctimas de un sistema patriarcal que nos mata todos los días", expresó Vivanco, que amplió: "Los femicidios son la expresión extrema de la violencia machista a la cual nos vemos sometidas las mujeres. Desde el Gobierno Nacional miran para otro lado. No sólo con las políticas de género, sino con todas las medidas económicas que afectan doblemente a las mujeres, dejándonos en situación de vulnerabilidad".



"Seguimos gritando #NiUnaMenos y seguimos exigiendo más y mejores políticas públicas. Necesitamos un Ministerio que esté en la mesa chica peleando un presupuesto digno para impulsar acciones que puedan frenar la violencia de género", exige Vivanco.