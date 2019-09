Horóscopo para hoy 17 de septiembre del 2019 Martes, 17 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: No hay mayor problema con tu salud. Si has tenido alguna dolencia, esta desaparecerá casi sin que te des cuenta.



Amor: Una sutil pereza interior te impulsa a serpentear por los caminos de la fantasía. Estarás navegando sin contratiempos.



Riqueza: No te desesperes si observas que tus ahorros disminuyen, porque los avatares económicos son pasajeros.



Bienestar: Refúgiate en una mujer mayor si necesitas alguna clase de consejo para no cometer errores. Los problemas a los cuales no les veías solución, terminan.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Asuntos en curso sobre reparaciones o renovación en el hogar no se han solucionado todavía, y perderás la paciencia.



Amor: Momento de movimientos y sorpresas en el terreno del amor. No te precipites y deja que los acontecimientos se asienten.



Riqueza: Te encuentras en posibilidad de arriesgar e invertir. No ignores tu intuición porque un golpe de suerte modificará tu vida.



Bienestar: Tu escepticismo natural te impide creer que puedes llegar más alto, pero es cierto, tienes lo que quieras. Lo que te falta es tener fe en ti.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tu naturaleza te elevará mentalmente y estarás en condiciones de enfrentar esos problemas laborales que te quitaban el sueño.



Amor: Alguien a quien quieres te podría hacer una declaración de amor sorpresiva, y tu reacción será extremadamente importante.



Riqueza: Las cosas no han salido como quieres. Debes tener cuidado a quién confías tus finanzas, ya que no lo está haciendo a tu favor.



Bienestar: Mejorando tus vínculos evitarás sentirte expuesto a la falta de comprensión. Si te sientes atraído y halagado, compártelo con tus más íntimos.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No te gustarán las improvisaciones y necesitarás prepararte para los acontecimientos, aunque se trate de cosas triviales.



Amor: Si de repente pareces ser demasiado popular con alguien que de costumbre te ignora, ten cuidado porque puede tratar de usarte.



Riqueza: Si estás buscando trabajo, hazlo en el área que mejor te desempeñas, allí es donde más rédito obtendrás.



Bienestar: Ten marcado en tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos, empleando tu talento en beneficio de los demás.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Estarás lleno de energía y dispuesto a ayudar a los que te pidan apoyo, aún si ello te quita parte de tu precioso tiempo.



Amor: El que debe elegir eres tú. No permitas que te pongan entre la espada y la pared. Haz lo que te dicte el corazón.



Riqueza: Tendrás ocasión de hacer una provechosa demostración de talento y sagacidad que redundará en verdaderas novedades económicas.



Bienestar: Debido al excesivo entusiasmo por tu vida social, puede presentarse algún problema de salud. Modera tu dinamismo, no quieras hacer todo a la vez.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tendrás la firmeza de carácter necesaria para llevar adelante cada cosa que te propongas. Te entregas a placeres banales.



Amor: Lejos de antiguos arrebatos, usarás la cabeza aunque el corazón se resista. Deberás tomar algunas decisiones complicadas.



Riqueza: Tus progresos profesionales han llegado a un tope y las cosas parecen detenerse. Puede haber cambios.



Bienestar: La ansiedad es peligrosa. Nada saldrá bien si no pones tu cabeza en orden. Deberás tener un altísimo grado de concentración.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Te tomas tiempo para pesar y sopesar lo que te propones. Y estás contento porque haces prueba de un gran poder de concentración.



Amor: Tu relación sentimental no está consolidada. Te complicas la vida, no llevas una relación de pareja de manera simple y natural.



Riqueza: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento si generas acciones cooperativas.



Bienestar: Tendencia a sufrir dolores de cabeza. Una alimentación ligera, ejercicios al aire libre y dormir lo suficiente pueden ayudar en este momento.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Jornada en la que te verás forzado a enfrentar ciertos miedos que te han acosado desde hace ya largo tiempo.



Amor: No podrás dilatar más la toma de ciertas determinaciones. Confía en tus instintos y lánzate a la conquista.



Riqueza: Encontrarás en la organización efectiva de tus tiempos la solución a todos tus inconvenientes laborales.



Bienestar: No dejes que los que te rodean jueguen con tus necesidades. Procura reducir los factores en los que dependes de los demás, y te evitarás problemas.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: La energía disminuye, pon atención a cualquier signo de desánimo. Puedes combatirlo si cuidas tu salud, tu bienestar y tu dieta.



Amor: La relación con tu pareja te va a resultar gratificante, porque va a ser un gran aporte para tus conocimientos.



Riqueza: La situación económica será muy variable, pero siempre estará dentro de una tendencia de oportunidad y mejora.



Bienestar: Vuelve al ataque con nuevas fuerzas, y descubrirás que los obstáculos parecen desaparecer. Para complementar aporta nuevas ideas.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Hay alguien que está retrasando tu progreso y esa persona puede significarte obstáculos en tu trabajo.



Amor: Todo lo relacionado con lo sentimental atraviesa un momento de calma. En lo familiar se puede presentar algún malentendido.



Riqueza: Tendrás una intuición aguzada que te ayudará a detectar problemas de antemano y resolverlos. Tus superiores te lo agradecerán.



Bienestar: Las oportunidades aparecerán en cuanto pongas las cosas en orden. Si confías en tu capacidad de organización, lo verás.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Un respiro en tu agitada vida social te permitirá gozar de los sencillos placeres de la vida. Estarás relajado y satisfecho.



Amor: Estás muy centrado en el trabajo y no deberías desatender las cuestiones amorosas, pues en ellas encuentras la satisfacción.



Riqueza: Mucha de tu energía está encaminada a mejorar tu situación financiera, y no te faltarán oportunidades para lograrlo.



Bienestar: No dejes que la desconfianza o la inseguridad te minen por dentro. Rechaza cualquier pensamiento de inferioridad, tú naciste para triunfar.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: El fluir de los asuntos será más lento de lo habitual. La virtud de la paciencia te ayudará a salir airoso de todo.



Amor: La tendencia sigue siendo mantener relaciones irregulares, parece que tu independencia está por encima del compromiso.



Riqueza: Si te quedas pensando en temas que nada tienen que ver con tus prioridades, puedes afectar negativamente al resultado de tus tareas.



Bienestar: Dale más importancia a tu propia filosofía que a lo que creen los demás. Sigue tus propias reglas y no las que te imponga la sociedad.