Hernán Lacunza presentó el Presupuesto 2020 en Diputados

Martes, 17 de septiembre de 2019

Prevé un dólar de $ 67, una inflación en torno al 34% y crecimiento del 1%



El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentó este lunes en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto para 2020, que contempla un crecimiento del PBI del 1%, una inflación en torno a 34% y un dólar promedio de 67 pesos, pero que se tratará después de las elecciones de octubre.



Durante la presentación hizo un exhaustivo repaso sobre la gestión del Gobierno en materia económica desde el 10 de diciembre de 2015 a esta parte, y luego hizo una proyección económica para 2020 para la que pidió "consensos en política económica".



"Se han hecho reformas estructurales en estos años que son un buen punto de partida para proyectar la Argentina hacia adelante", defendió el ministro la gestión de Cambiemos. Sin embargo, reconoció que en desempleo y desocupación los números no fueron "los esperados".



En una reunión de la comisión de Presupuesto que se realizó en el salón Delia Parodi del Congreso Nacional, Lacunza afirmó que la deuda contraída por el Gobierno en estos casi cuatro años "fue el instrumento para suavizar el impacto social" y remarcó que "la deuda siempre es la suma de los déficit de varios años".



Para el ministro, "la irresponsabilidad fiscal nunca la pagamos los gobernantes sino que la terminan pagando los contribuyentes y



El ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, durante la presentación junto a Emilio Monzo. Foto Juan Manuel Foglia

los vecinos", al tiempo que señaló que "la deuda en el espejo del déficit fiscal".



Lacunza también repasó que la deuda actual "es del 85% del Producto" Bruto Interno (PBI) , y añadió que "lo que importa es la capacidad de repago".



"Ningún gobierno puede solo, ningún gobierno puede hacer reformas solo, ni este, ni al anterior, ni el próximo. Es un mal que tengamos que repensar y resetear la economía cada vez que empezamos un periodo presidencial", sentenció.



En cuanto a la gestión del Gobierno, sostuvo que "es muy difícil, al mismo tiempo, corregir un atraso cambiario, las tarifas rezagadas y bajar la inflación" y agregó que "también es muy difícil subir las tarifas, el tipo de cambio y recuperar inmediatamente el crecimiento".



La iniciativa, que estima los gastos y recursos para el próximo año, no tendrá la propuesta de reprogramación de la deuda ya que aún no fue aprobada por el Congreso Nacional, informaron fuentes del ministerio de Hacienda.



Por cuarta vez consecutiva, el gobierno de Macri cumplió con el plazo estipulado en la ley de Contabilidad de presentar el presupuesto el 15 de septiembre o en el primer día hábil siguiente, como ocurre este año.



El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la comisión, el macrista Luciano Laspina, y contó con la presencia del titular de la cámara, Emilio Monzó, y diputados del oficialismo y la oposición.



Pero la iniciativa no se tratará, al menos, hasta el 28 de octubre, ya que se aguardará el resultado de las elecciones ya que lo tendrá que aplicar el próximo gobierno.



Fuentes de Cambiemos señalaron que no quieren repetir la experiencia del 2015 cuando se aprobó el presupuesto previo a las elecciones y se tuvo que reformular todo el proyecto por medio de decretos del Gobierno y por eso prefieren esperar hasta fines de octubre.



En el 2017, el presupuesto se trató cuando se produjo la renovación parlamentaria ya que allí Cambiemos había ganado los comicios.



A su vez, voceros del kirchnerismo dijeron que el debate se realizará después del 10 diciembre cuando asuma el nuevo gobierno en sesiones extraordinarias, ya que tienen la certeza que se repetirá el resultado de las PASO.



El proyecto que presentará Lacunza prevé que este año termine con una inflación cercana al 53%, mientras que las estimaciones de tipo de cambio respecto del dólar rondará los $ 74 a diciembre del 2020 y los $ 67 promedio.